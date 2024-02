Android 15: Erste Vorschau-Version ab sofort verfügbar

Google hat am Wochen­ende die erste Entwickler-Vorschau­ver­sion von Android 15 veröf­fent­licht. Ursprüng­lich war die neue Soft­ware bereits für Donnerstag erwartet worden. Es handelt sich noch nicht um eine klas­sische Beta-Version, sondern um einen Ausblick auf erste Neue­rungen, die die neue Vari­ante des Betriebs­sys­tems mit sich bringen wird.

Die Vorschau richtet sich ausdrück­lich an Entwickler. Sie kann nur auf einem Google Pixel 6 oder neuer bzw. auf einem Pixel-Tablet instal­liert werden. In einem Blog­post erläu­tert Google, dass in der nun vorlie­genden Vorschau-Version der Soft­ware vor allem Ände­rungen enthalten sind, die für Program­mierer - und weniger für Endver­brau­cher - rele­vant sind. Erste Android 15 Vorschau

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Google Unter anderem kommt die Vorschau auf Android 15 mit Neue­rungen beim Dynamic Perfor­mance Frame­work. Damit soll unter anderem beim Hinter­grund­betrieb von Apps Akku­kapa­zität gespart werden. Auf der anderen Seite muss gewähr­leistet sein, dass die Anwen­dungen dennoch zuver­lässig laufen und beispiels­weise Musik­strea­ming-Programme nicht plötz­lich ihren Dienst versagen, weil sie im Hinter­grund laufen und vom Nutzer über einen längeren Zeit­raum nicht geöffnet wurden.

Neue Features für die Handy-Kamera

Weitere Neue­rungen betreffen die Kamera. Entwickler sollen bei dunkler Umge­bung die Hellig­keit im Vorschau­fenster erhöhen können. Auch die Inten­sität für den Blitz soll sich besser auf die jewei­lige Umge­bung anpassen lassen. Soft­ware-Program­mierer haben dank der Vorschau-Version von Android 15 schon jetzt die Möglich­keit, die Appli­kationen entspre­chend vorzu­bereiten.

Partial Screen Sharing nennt sich ein Feature, mit dem Nutzer einzelne App-Fenster aufzeichnen oder teilen können. Für Gesund­heits- und Fitness-Apps gibt es eine neue Version von Health Connect. Darüber hinaus enthält die Vorschau-Version eine neue Privacy Sandbox. Weitere Neue­rungen folgen sukzes­sive.

Ab April - und somit voraus­sicht­lich noch vor der Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O - könnte es erste offi­zielle Beta-Versionen von Android 15 geben, die sich auch an inter­essierte Endver­brau­cher richten. Noch unklar ist, auf welchen Smart­phones - neben den Google-Pixel-Geräten - die Betas lauf­fähig sein werden. Im Sommer will Google die stabile Version des neuen Betriebs­sys­tems vorstellen können.

