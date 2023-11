Ausprobiert: Samsung Galaxy S23 Ultra mit Android 14

Wir haben ein Samsung Galaxy S23 Ultra auf Android 14 und One UI 6.0 aktua­lisiert und berichten über erste Erfah­rungen nach dem Upgrade.

Wie berichtet ist seit Anfang dieser Woche die Kombi­nation aus Android 14 und One UI 6.0 für die Smart­phones der Galaxy-S23-Serie von Samsung verfügbar. Wir haben den Umstieg mit einem Samsung Galaxy S23 Ultra auspro­biert. Dabei wurde auf dem Gerät kein Hinweis zur Verfüg­bar­keit der neuen Betriebs­system-Version ange­zeigt.

Wir haben statt­dessen das Menü Einstel­lungen - Soft­ware-Update aufge­rufen, wo die Verfüg­bar­keit des Updates umge­hend ange­zeigt wurde. Wie in der Vergan­gen­heit stellte der Hersteller auch dieses Mal seine neue One-UI-Version in den Vorder­grund und nicht die zugrun­delie­gende, eben­falls neue Android-Version.

Instal­lation inner­halb weniger Minuten

Samsung Galaxy S23 Ultra auf Android 14 aktualisiert

Foto: teltarif.de

Als wir den Down­load für die Instal­lati­ons­datei star­teten, war das Samsung Galaxy S23 Ultra über den WLAN-Hotspots eines Internet-Zugangs mit einer maxi­malen Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von 100 MBit/s online. Inner­halb von knapp sieben Minuten war die rund 3,1 GB große Update-Datei herun­ter­geladen.

Wenige Minuten später war der Umstieg auf die neue Firm­ware erle­digt. Das Smart­phone star­tete neu und konnte wieder wie gewohnt genutzt werden. Alle Daten und Einstel­lungen blieben erhalten und auf den ersten Blick waren nur wenige Neue­rungen zu sehen. Am auffäl­ligsten war das optisch neu gestal­tete Menü für die Schnell­ein­stel­lungen.

Schnelles und zuver­läs­siges Betriebs­system

Nach rund 24 Stunden Nutzung lässt sich aber sagen, dass das Betriebs­system genauso schnell wie bisher läuft. Ledig­lich der Wechsel vom Sperr- in den Start­bild­schirm dauert viel­leicht einige Sekun­den­bruch­teile länger als bisher. Das könnte mit einem weiteren Update noch opti­miert werden. Menü für die Schnelleinstellungen im neuen Design

Foto: teltarif.de Inter­essant ist der Hinweis auf Hinter­grund-Akti­vitäten, der sich jetzt im Multi­tas­king-Menü zeigt. Hier ist ersicht­lich, wie lange der Prozess bereits läuft. Darüber hinaus haben Nutzer die Möglich­keit, die im Hinter­grund laufenden Apps und Dienste zu schließen. Beim Schließen aller Anwen­dungen werden die Hinter­grund-Akti­vitäten nicht berück­sich­tigt.

Evolu­tion statt Revo­lution

Abseits dessen bringen Android 14 und OneUI 6.0 vor allem opti­sche Neue­rungen mit sich. Eine "Revo­lution" ist dieses Update ganz sicher nicht. Das darf man heut­zutage auch nicht erwarten, da die wich­tigsten Funk­tionen eines Smart­phones bereits "erfunden" wurden. So handelt es sich bei dem jetzt verteilten Update um eine sinn­volle Weiter­ent­wick­lung. Information zu Hintergrundaktivitäten

Foto: teltarif.de Noch nicht enthalten ist der November-Sicher­heits­patch von Google. Diesen wird Samsung demnach im Nach­gang als einzelnes Update veröf­fent­lichen. Mit an Bord könnten dann auch erste Bugfixes für Android 14 und OneUI 6.0 sein, wobei wir in den ersten Stunden der Nutzung noch keine Fehler gefunden haben.

