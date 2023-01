Statistik: Android 13 bisher auf nur fünf Prozent der Handys

Rund fünf Monate hat Android 13 jetzt auf dem Buckel, dennoch findet es bislang auf nur fünf Prozent der Google-Mobil­geräte ein Zuhause. Erst­mals in diesem Jahr hat der Such­maschi­nen­kon­zern eine Grafik zur Versi­ons­ver­tei­lung seines mobilen Betriebs­sys­tems veröf­fent­licht. Der Auswer­tung zufolge laufen die meisten Smart­phones und Tablets mit Android 11.

Circa ein Viertel der Gerät­schaften haben besagte Soft­ware an Bord. Android 10 liegt mit knapp 20 Prozent auf Platz zwei. Erschre­ckend: Fast ein Zehntel der Anwender sind mit dem fünf­ein­halb Jahre alten Android 8.0 unter­wegs.

Android: Versi­ons­ver­tei­lung weiterhin stark frag­men­tiert

Die Android-Verteilung Januar 2023 im Überblick

Bild: Google Dass Google nicht mehr allzu oft Statis­tiken zur Verbrei­tung einzelner Android-Itera­tionen anpreist, ist nach­voll­ziehbar. Eine Besse­rung ist nämlich nicht in Sicht. Laut Erhe­bung befinden sich 24,4 Prozent Smart­phones und Tablets mit Android 11 in Umlauf. Immerhin 19,5 Prozent entfallen auf Android 10. Das 2021 publi­zierte Android 12 wurde auf 18,9 Prozent der Mobil­geräte vorge­funden. Unserer Ansicht nach gehen diese Platt­formen hinsicht­lich Komfort und Sicher­heit noch in Ordnung. Bei älteren Betriebs­sys­temen wie Android 9.0 Pie wird es allmäh­lich kritisch. So verwenden 13,2 Prozent weiterhin diese Soft­ware.

Beson­ders bedenk­lich ist das aus dem August 2017 stam­mende Android 8.0 Oreo. Mit dieser Version sind 9,5 Prozent der Anwender unter­wegs. Das aktu­ellste mobile Betriebs­system aus dem Hause Google, Android 13, ist fünf Monate nach dem Start auf fünf Prozent der Handys und Flach­rechner ange­kommen.

Stein­zeit-Soft­ware auf über neun Prozent der Geräte

Die rest­lichen Platt­formen mit Veröf­fent­lichungs­datum 2016 oder älter sind auf insge­samt 9,3 Prozent der Produkte instal­liert. Zunächst hätten wir da das 3,7 Prozent der Smart­phones und Tablets antrei­bende Android 7.0 Nougat. Sein Vorgänger Android 6.0 Marsh­mallow fristet sein Dasein auf 2,8 Prozent der Mobil­geräte. Dahinter reiht sich Android 5.0 Lollipop mit 2,1 Prozent ein.

Android 4.4 KitKat schmeckt mehr als neun Jahre nach seinem Rollout nur noch 0,7 Prozent Google-basierten Gerät­schaften. Wir wurden durch 9to5Google auf die Erhe­bung aufmerksam.

