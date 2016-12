Neues Android-Smartphone: Das sind die ersten Schritte

Wir zeigen auf, wie die Ersteinrichtung des neuen Android-Smartphones klappt und was bei der Inbetriebnahme des Smartphones zu beachten ist. Ein Google-Konto ist für viele Dienste obligatorisch.

Inhalt: Erste Schritte mit dem neuen Android-Smartphone Diese weiteren Vorteile bietet das Google-Konto

Android ist das beliebteste Smartphone-Betriebssystem. Schon vor einigen Jahren haben die Handys mit der von Google initiierten Software das Apple iPhone überholt. Das ist kein Wunder, wenn man berücksichtigt, dass es anders als von Apple eine breite Gerätepalette gibt. Vom Einsteiger-Smartphone zu Preisen von zum Teil weniger als 100 Euro bis zum Highend-Handheld für mehr als 1000 Euro ist für jeden Geldbeutel etwas dabei.

Mit Smartphones wie dem Samsung Galaxy S7, dem Huawei Mate 9 oder dem Google Pixel sind auch in diesem Jahr wieder interessante Spitzenmodelle auf den Markt gekommen. Sicher haben einige unserer Leser eines dieser Geräte oder ein anderes Android-Smartphone unter dem Weihnachtsbaum vorgefunden. Wir informieren im folgenden Artikel darüber, welche Schritte den Einstieg mit dem neuen Smartphone erleichtern.

Anders als beim iPhone ist es bei Android nicht zwingend erforderlich, zur Geräte-Aktivierung eine SIM-Karte einzulegen. Zudem sind auch Android-Handys erhältlich, die gleich zwei Betreiberkarten aufnehmen. Wird mindestens eine Karte schon vor der Inbetriebnahme des Telefons eingelegt, so werden in der Regel Land und Netzbetreiber automatisch erkannt und dementsprechend auch die Sprache eingestellt, in der die Menüs auf dem Handy angezeigt werden sollen.

Speicherplatz mit microSD-Karten erweitern

Android ist das beliebteste Smartphone-Betriebssystem Viele Geräte bieten die Möglichkeit der Speichererweiterung mit microSD-Karten. So steht mehr Platz für Anwendungen und vor allem Daten zur Verfügung. Wer viele Fotos und Videos oder auch MP3-Musik auf seinem Smartphone speichern möchte, sollte daher gleich zu einem zusätzlichen Speichermedium greifen, sofern dies das eigene Gerät ermöglicht. Alternativ kann die Karte auch nachträglich eingesetzt werden.

Es gibt nur wenige Smartphones, die "pures" Android als Betriebssystem verwenden. Ganz gleich ob man ein Gerät von Samsung, LG oder OnePlus kauft: Die Hersteller legen ihre eigene Benutzeroberfläche über die Google-Firmware. Daher weicht die Einrichtungsprozedur bei verschiedenen Smartphone-Modellen voneinander ab. Selbst die Menüs der fertig eingerichteten Handys sind nicht bei allen Herstellern und Software-Ständen einheitlich.

WLAN-Zugang und Google-Konto einrichten

Während der Ersteinrichtung wird in der Regel die Verbindung zum eigenen WLAN-Netz hergestellt. Das ist sinnvoll, um nicht unnötig mobiles Datenvolumen zu verbrauchen. Dazu ist die Einrichtung eines Google-Kontos möglich. Alternativ kann auch ein bestehendes Konto verwendet werden. Grundsätzlich ist der Betrieb des Handys auch ohne Google-Account möglich. Das ist bei einem Smartphone, das wesentlich auf Google-Diensten basiert, natürlich nur begrenzt sinnvoll.

Ohne Google-Zugang verbleibt beispielsweise auch der Weg in den Play Store versperrt. Apps müssen dann beispielsweise direkt von der Webseite eines Herstellers heruntergeladen und installiert werden. Letzteres ist wiederum nur möglich, wenn man in den Sicherheitseinstellungen explizit die Installation aus "unbekannten Quellen" gestattet. Dieses Feature ist standardmäßig deaktiviert, um beispielsweise auch die unbeabsichtigte Installation von Malware zu verhindern.

Auf der zweiten Seite lesen Sie unter anderem, wie Sie die Verfügbarkeit von Software-Updates überprüfen können und wie sich das Smartphone individualisieren lässt.