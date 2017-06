Diese Geräte bekommen Android 8.0

Wann Google das finale Android 8.0 O veröffentlicht, ist nach wie vor unklar. Vermutlich wird es Anfang oder Mitte August soweit sein, zusammen mit den neuen Pixel-2-Modellen von Google. Ob diese tatsächlich zusammen mit Android O debütieren ist jedoch ungewiss.

Neben den aktuellen Google-Modellen haben sich bereits die ersten Hersteller in die Karten schauen lassen, welche Geräte denn überhaupt mit einem Update rechnen können. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass die ersten Ankündigungen seitens der Smartphone-Hersteller mit der offiziellen Freigabe von Android 8.0 O erfolgen werden. Daher beschränken wir uns vorerst nur darauf, welche Geräten ein offizielles Update erhalten könnten.

Der Artikel wird laufend aktualisiert, sobald es neue Informationen bezüglich eines angekündigten Updates von einem Hersteller gibt.

Google

Die Pixel-Modelle gehören zu den Kandidaten, auf denen Android O getestet wird Der Android-Entwickler wird natürlich seine im vergangenen Jahr erschienenen Modelle Pixel und Pixel XL aktualisieren, sowie einige Nexus-Modelle. Zu den auserwählten Modellen gehören das Nexus 5X, Nexus 6P, der Nexus Player sowie das Android-Tablet Pixel C. Weitere Nexus-Modelle werden nicht mehr unterstützt. Ausschlaggebend dafür ist das offizielle Beta-Programm für Android 8.0 und die dafür unterstützten Geräte.

Bei Google stellt sich bei den genannten Modellen unterm Strich nicht die Frage ob, sondern vielmehr wann das Update verfügbar ist.

Acer

Ob Acer Modelle wie das Liquid Zest Plus oder Liquid Z6 Plus aktualisiert ist fraglich. Zumindest letzteres ist aufgrund der verbauten Technik durchaus in Frage kommend. Höchstwahrscheinlich wird sich Android 8.0 lediglich auf Neuvorstellungen vorfinden.

Alcatel

Bei der Smartphone-Marke von Nokia, die wiederum an TCL als eigentlichen Hersteller lizenziert ist, könnten die Modelle Alcatel Idol 4 und Idol 4S durchaus ein Update erhalten. Weitere erhältliche Geräte wie aus der Pixi- und POP-Reihe werden höchst­wahrscheinlich leer ausgehen.

Archos

Auch bei dem französischen Hersteller ist ein Update auf Android 8.0 eher unwahrscheinlich. Wenn dann wäre das Modell Diamond Gamma, 50 Graphite, 55 Graphite oder das neue Sense-55S-Modell denkbar. Trotzdem ist tendenziell nicht mit einem Update auf die neue Android-Version zu rechnen.

Asus

Wer ein Modell der Zenfone-3-Serie gekauft hat, wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Update einstellen können. Wie schnell Asus jedoch mit der Verteilung beginnt ist das große Fragezeichen und das vor allem bei weniger populären Modellen wie dem Zenfone 3 Max. Weitere Smartphone-Modelle wie das Zenfone Zoom S, Zenfone Live oder Zenfone AR sind realistisch, nicht jedoch das Anfang 2017 vorgestellte Zenfone Go.

Bei den Tablet-Modellen ist lediglich das kürzlich offiziell vorgestellte Zenpad 3S 10 ein Update-Kandidat für Android 8.0, mehr aber vermutlich nicht.

Auf der zweiten Seite widmen wir uns den Herstellern Nokia, HTC oder auch Huawei und LG.