Android Nougat: Rollout für Xperia Z5-Serie gestartet

Sony hat wohl mit dem Rollout für Geräte der Xperia Z5-Serie begonnen. Unklar ist, wann deutsche Nutzer in den Update-Genuss kommen.

Das Rollout von Android-Nougat soll für Xperia-Modelle gestartet sein. (Symbolfoto) Einem Bericht des XperiaBlogs zufolge hat Sony für die Modelle der Xperia Z5-Serie mit dem Rollout für Android Nougat begonnen. Die neue Firmware soll mit der Buildnummer 32.3.A.0.372 als Download angeboten werden. Das Magazin geht allerdings davon aus, dass bald auch mit dem Update für Xperia Z5 Compact, Xperia Z3+ und Xperia Z4 Tablet gerechnet werden kann. Einem Screenshot zufolge ist die Update-Datei etwa 1,3 GB groß.

Was ist mit dem deutschen Markt?

Nougat hält nach wie vor kaum Marktteile

Fraglich ist, ob für die Modelle auch auf dem deutschen Markt bereits das Update ausgerollt wird. Hinweise darauf ließen sich zumindest in aktuellen Forenbeiträgen nicht finden. Es ist also davon auszugehen, dass sich Interessenten hierzulande noch ein wenig gedulden müssen.

Aktuelle Zahlen zur Versionsverteilung von Android bescheinigen Nougat nach wie vor eine sehr geringe Verteilung. Lediglich auf 0,7 Prozent der untersuchten Geräte ließ sich die aktuelle Version des Betriebssystems finden. Über die genauen Verteilungen haben wir in einem anderen Artikel bereits berichtet. Dennoch scheint langsam Bewegung in die Update-Pläne der Hersteller zu kommen. So hat Huawei beispielsweise Anfang des Jahres mit der Android-7-Auslieferung inklusive der neuen Version Emui 5.0 begonnen. Auch Samsung hat bereits mit dem Rollout für Nutzer der Beta-Version seiner Flaggschiff-Modelle Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge begonnen.

Grundsätzliche Informationen über Android Nougat finden Sie auf unserer Ratgeberseite.