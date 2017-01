Google gibt Ausblick auf neues Android-Nougat-Update

Für die ersten Android-Smartphones soll in Kürze ein Beta-Update auf Version 7.1.2 bereitstehen. Wir gehen auf die Neuerungen ein.

Google verteilt Android 7.1.2 Während viele Hardwarehersteller für ihre Geräte zunächst nur Android Nougat 7.0 bereitstellten, geht Google bei seinen Nexus- und Pixel-Geräten weiter. Der IT-Konzern rollt ein Beta-Update mit der Versionsnummer 7.1.2 für die Smartphones Pixel (XL), Nexus 5X, den Nexus Player und das Pixel-C-Tablet innerhalb der nächsten Tage per OTA-Update aus.

Bei dem Update handelt es sich nur um eine Betafassung, weshalb nur Nutzer die Aktualisierung beziehen können, die im Beta Programm von Android sind. Die Anmeldung dafür erfolgt über die folgende Google-Webseite. Nach dem Login kann der Nutzer prüfen, ob für sein eigenes Gerät die Beta verfügbar ist. Wie Google in einem Blogbeitrag informiert, soll neben den bereits genannten Geräten auch das Nexus 6P in Kürze eine Beta-Aktualisierung bereitstehen. Die finale Version des Updates soll dann in wenigen Monaten ausgerollt werden. Es bleibt allerdings die Frage offen, wann erste Drittanbieterhersteller für ihre Geräte Android 7.1.2 veröffentlichen werden.

Beta-Update: Installation, Änderungen und Probleme

Um das Beta-Update auf einem berechtigten Handy oder Tablet zu beziehen, kann der Nutzer auf die gewöhnliche Aktualisierungs-Funktion des Handys zugreifen. Allerdings muss dazu das Smartphone von Google für den Beta-Update-Zweig freigeschaltet worden sein. Andernfalls ist zunächst die oben beschrieben Anmeldung für das Beta-Programm von Android erforderlich. Alternativ zum OTA-Update können erfahrene Nutzer auch die Firmware-Datei herunterladen und das Gerät flashen.

Größe Feature-Neuerungen sind bei der Version 7.1.2 nicht zu erwarten, vielmehr verspricht Google Anpassungen und einige Bugfixes und Optimierungen. Als Bonbon soll es immerhin eine kleine Anzahl an Verbesserungen für die Mobilfunkbetreiber und Nutzer geben. Da es sich bei der aktuellen Fassung nur um eine Beta handelt, ist auch verständlich, dass diese noch Bugs enthält. Im Changelog informiert Google so etwa über mögliche WLAN-Stabilitäts-Probleme und prognostizierte Abstürze beim Pixel-Launcher, wenn der Anwender die Eingaben bei der Suche über eine physische Tastatur vornimmt.

Die Installation der Vorabversion sollten Nutzer nur dann durchführen, wenn sie potenzielle auftretende Fehler tolerieren können. Der Rollback auf die letzte stabile Version ist nämlich problematisch, da dabei alle Daten gelöscht werden. Vor dem Einspielen eines Beta-Updates raten wir grundsätzlich zum Backup aller wichtigen Daten.

