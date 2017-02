Android 7.0: Das Stop & Go der Nougat-Updates

Die Verteilung von Android 7 Nougat läuft nicht reibungslos. Fehler und Bugs in der Firmware zwingen Hersteller dazu, das Update zu stoppen. Wie konnte es dazu kommen und welche Ausmaße hat das Stop & Go der Nougat-Updates?

Chaos bei der Verteilung von Android Nougat Kommt das Nougat-Update, oder kommt es nicht? Diese Frage stellen sich dieser Tage viele Besitzer eines Android-Smartphones. Viele Hersteller haben angekündigt, Updates auf die neueste Version Android 7 Nougat zu verteilen. Doch in den vergangenen Wochen häuften sich die Fälle, in denen bereits gestartete Updates wieder zurück­gezogen wurden oder angekündigte Aktuali­sierungen verschoben worden sind. Was ist los bei den Herstellern und warum gibt es aktuell solch ein Chaos rund um die Nougat-Updates?

Unternehmen wie Asus, HTC, Honor, Samsung, Sony und ZTE haben zum Teil bereits im vergangenen Jahr ihren Update-Fahrplan bekannt gegeben, konnten sich am Ende aber nicht an ihre Terminierung halten. Oftmals wurde das Nougat-Update sogar schon gestartet, bevor es kurze Zeit später wieder zurück­gezogen wurde. Betroffen waren und sind unter anderem Geräte wie das Asus Zenfone 3 Deluxe, das HTC 10, das Honor 8, die Xperia-Z5-Reihe sowie das Xperia Z3 Plus und das Xperia Z4 Tablet von Sony, die Galaxy-S7-Familie von Samsung sowie das ZTE Axon 7.

Diverse Bugs verzögern Nougat-Update

Begründet wird das Zurückziehen der Updates häufig mit Fehlern in der Firmware, die die Hersteller zunächst nachbessern wollen, bevor mit der Verteilung fortgefahren wird. Die Schwierigkeiten reichen von Akku-Problemen über Audio-Fehler bis hin zu Kompa­tibili­täts­problemen mit Dritt­anbieter-Apps. Seltsam ist, dass der Update-Stopp zum Teil nur ausgewählte Regionen betrifft. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Hersteller verschiedene Modelle eines Smartphones für unterschied­liche Länder anbieten, beispielsweise mit unter­schied­lichen Prozessoren. Und je nach Ausstattung gehen die Geräte anders mit der neuen Software um.

Ein Stop & Go wie wir es aktuell bei den Nougat-Updates der verschiedenen Hersteller sehen, hat es bislang noch bei keiner Android-Aktuali­sierung gegeben. Zwar mussten Nutzer in der Vergangen­heit bereits häufiger auf Updates warten und neue Firmware wurde auch schon das ein oder andere mal zur Nachbear­beitung zurückgezogen, doch nie in diesem Ausmaß und nie bei derart vielen Herstellern gleichzeitig.

Liegt es also an Googles Nougat-Version? Ist hier vielleicht etwas schief gelaufen? Oder haben die Hersteller das Update für ihre Geräte nur falsch angepasst? Das ist eigentlich kaum denkbar, eben weil es so viele Smartphones gleichzeitig betrifft. Und grund­legende Fehler bei Android Nougat können schon deshalb ausge­schlossen werden, da es Geräte gibt, auf denen die Firmware tadellos läuft.

Es geht auch fehlerfrei

Denn nicht alle Smartphones sind von den Problemen betroffen. Auf einigen Geräten läuft Android 7.0 seit der Verteilung ohne größere Bugs. Diverse Sony-Modelle, darunter hauptsächlich die aktuelle Xperia-X-Reihe, aber auch das LG G5 sowie das Huawei P9 kommen gut mit der neuen Firmware klar.

Am Ende bleibt den Nutzern nur das Warten. Immerhin ist es besser, ein fehlerfreies Update etwas später zu bekommen, als schnell eine mit Bugs behaftete Aktuali­sierung zu installieren, die am Ende das Smartphone lahm legt.

Android 7.0 kommt mit zahlreichen neuen Funktionen. Wie diese genau aussehen, können Sie auf unserer Infoseite zur Nougat-Version nachlesen.