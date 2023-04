Die Google I/O startet am 10. Mai

Screenshot: teltarif.de, Quelle: io.google Am 10. Mai beginnt die dies­jäh­rige Entwick­ler­kon­ferenz von Google. Der Konzern wird die Veran­stal­tung wie gewohnt nutzen, um Soft­ware-Neuheiten vorzu­stellen, die in den kommenden Monaten veröf­fent­licht werden. Aber auch mit neuer Hard­ware ist auf der Google I/O zu rechnen. Der Chef des Unter­neh­mens, Sundar Pichai, hat im Rahmen der Veröf­fent­lichung aktu­eller Geschäfts­zahlen auch einen kurzen Ausblick auf die Veran­stal­tung gewährt, wie das Online­magazin 9to5google berichtet.

Den Angaben zufolge steht die künst­liche Intel­ligenz (KI) in diesem Jahr im Schwer­punkt der Google I/O. Der Konzern will aufzeigen, wie die Technik für die eigenen Produkte - einschließ­lich der Pixel-Geräte - genutzt wird. Pichai sprach darüber hinaus von "aufre­genden neuen Entwick­lungen" für das Android-Betriebs­system. Wie berichtet ist die erste öffent­liche Beta-Version von Android 14 bereits verfügbar. Zuvor hatten Entwickler bereits die Möglich­keit, eine Vorschau-Version der nächsten Android-Vari­ante auszu­pro­bieren.

Wie bei den ersten Beta-Versionen üblich, sind noch nicht alle geplanten Features enthalten. Manche Leis­tungs­merk­male sind zwar schon enthalten, aber nicht frei­geschaltet. Über weitere Funk­tionen wird Google im Rahmen seiner Entwick­ler­kon­ferenz infor­mieren. Noch während der Veran­stal­tung könnte die zweite öffent­liche Beta von Android 14 verfügbar sein - mögli­cher­weise auch schon mit einem Funk­tions-Upgrade gegen­über der aktu­ellen Vari­ante, die gegen­über Android 13 kaum Neue­rungen mit sich bringt. Wie die "aufre­genden neuen Entwick­lungen" rund um das mobile Betriebs­system aussehen könnten, die der Google-Chef in Aussicht gestellt hat, ist noch nicht bekannt.

Pixel Fold von Google selbst "geleakt"?

Screenshot: teltarif.de, Quelle: io.google Vor der Keynote twit­terte Pichai ein Foto des Alphabet-Führungs­teams, das sich auf den Anruf vorbe­reitet. 9to5Google speku­liert, dass es sich bei einem der auf dem Tisch liegenden Geräte um ein Pixel Fold handeln könnte. Die offi­zielle Vorstel­lung dieses Smart­phones wird für die Google I/O erwartet. Zu den Android-Neue­rungen, die der Konzern während der Konfe­renz verkünden will, könnten somit auch weitere Anpas­sungen für Hand­helds mit falt­barem Display gehören.

Als weitere Hard­ware-Neue­rung ist auf der Entwick­ler­kon­ferenz das Pixel 7a als neues Mittel­klasse-Smart­phone zu erwarten. Abzu­warten bleibt, ob Google auch Neuheiten rund um WearOS verkünden wird. Bran­chen­berichten zufolge bleiben die Verkaufs­zahlen für die Smart­wat­ches weit hinter den Erwar­tungen zurück. Das gelte auch für die Galaxy Watches von Samsung, die ursprüng­lich viel­ver­spre­chend gestartet waren.

Während Apple das iPhone-Betriebs­system zumin­dest in Europa für alter­native App-Bezugs­quellen öffnen muss, könnte das Sideloading bei Android 14 einge­schränkt werden.