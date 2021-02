Android erlaubt jetzt via Nearby Share das Teilen von Apps

Anstatt mit Down­load-Links zu jonglieren, können Sie nun über das Android-Betriebs­system gezielt Apps und Spiele an Personen schi­cken. Wie das geht, erklären wir in diesem Artikel.

Nearby Share in Aktion

Andre Reinhardt Google hat die Funk­tio­nalität von Nearby Share erwei­tert und erlaubt nun das Teilen von Anwen­dungen. Auf diese Weise können Nutzer Apps, die sie selbst instal­liert haben, zu in der Nähe befind­lichen Android-Smart­phones schi­cken. Möglich wird dieses Verfahren durch eine Aktua­lisie­rung von Google Play. In der dortigen Auflis­tung eigener Apps findet sich ein neuer Button, mit dem sich die Programme teilen lassen. Das Feature wird server­seitig akti­viert und startet bereits in Deutsch­land. Nearby Share ist Googles Äqui­valent zu Apples AirDrop.

Nearby Share ist um ein Feature reicher

Andre Reinhardt Vor knapp einem halben Jahr stellte Google sein neues Verfahren zum unkom­pli­zierten Verschi­cken digi­taler Inhalte an in der Nähe befind­lichen Android-Mobil­geräten vor. Nearby Share nennt sich diese Lösung und ist auf Smart­phones und Tablets ab Android 6.0 Marsh­mallow verfügbar. Bislang konnten Anwender auf diesem Weg Dateien wie Bilder, Videos, Audio und Doku­mente unter­ein­ander teilen. Jetzt gibt es zusätz­lich die Möglich­keit, Android-Anwen­dungen und Spiele zu über­tragen. Das geht intuitiv vonstatten. Starten Sie Google Play und navi­gieren Sie über das Hamburger-Menü (drei hori­zon­tale Linien) zum Bereich „Meine Apps und Spiele“.

Bei den Tabs findet sich ein neuer Eintrag namens „Teilen“ wieder. Wurde dieser Reiter ausge­wählt, erscheint eine kurze Erklä­rung zur Funk­tion. Eine Inter­net­ver­bin­dung und die Stand­ort­bestim­mung müssen für die Über­tra­gung aktiv sein. Eine Berüh­rung des Buttons „Senden“ listet alle auf dem eigenen Mobil­gerät instal­lierten Apps auf. Sie können eine oder mehrere Anwen­dungen auswählen. Nach anschlie­ßendem Klick auf den grünen Pfeil in der rechten oberen Ecke wird die Suche nach Empfän­gern initi­iert.

Nur wer Apps will, kriegt auch Apps

Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass es durch das neue Feature zu Spam-Anfragen auf dem Smart­phone kommt. Um über­haupt Apps und Spiele von in der Nähe befind­lichen Personen ange­boten zu bekommen, muss explizit der Empfangs­modus akti­viert sein. Dieser wird mit dem Button „Empfangen“ in der Teilen-Sektion bei Google Play einge­schaltet. Möchte Ihnen ein Freund eine App schi­cken, ist zuvor dieser Modus zu akti­vieren. Umge­kehrt muss sich ein Bekannter im Empfangs­modus befinden, um von Ihnen Soft­ware erhalten zu können.