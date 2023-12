Google und Apple: Apps des Jahres auf Android und iOS

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Google sowie Apple haben die besten Apps und Spiele gekürt. In ihren Listen präsen­tieren die Firmen die Soft­ware-High­lights 2023 für Android respek­tive iOS und weitere Apple-Platt­formen. Es gibt verschie­dene Kate­gorien. Jeweils eine Anwen­dung und ein Spiel des Jahres für Android-Smart­phones und iPhones präsen­tieren sowohl Google als auch Apple. Während bei Android die App Para­mount+ und das Game Honkai: Star Rail gesiegt haben, haben bei iOS die App AllTrails und eben­falls Honkai: Star Rail die Nase vorne.

Google Play: Das Beste des Jahres 2023

Google: Beste Apps und Spiele 2023

Google Unter dem obigen Titel listet der Such­maschi­nen­kon­zern die besten Smart­phone-Anwen­dungen für seine Android-Platt­form. Dabei gibt es Listen für viele Länder. Wir konzen­trieren uns explizit auf die Ergeb­nisse für Deutsch­land. Als App des Jahres wurde ein hier­zulande vergleichs­weise junger Strea­ming-Anbieter, nämlich Para­mount+, ausge­zeichnet. Der Anbieter hat zahl­reiche Serien und Filme im Port­folio. Darunter Eigen­pro­duk­tionen wie Tulsa King mit Sylvester Stal­lone und Frasier mit Kelsey Grammer. Paramount+

Paramount Spiel des Jahres ist Honkai: Star Rail. Das im Anime-Look gehal­tene Game bietet runden­basierte Kämpfe in einem Science-Fiction-Schau­platz. Weitere Auszeich­nungen erhielten unter den Anwen­dungen der Video­editor Reelsy Reel Maker, das Stim­mungs­tage­buch Moodis­tory und die Schlaf­qua­lität-Unter­suchungs-App 7Sleep. Unter den Games dürfen sich das Kampf­spiel Stumble Guys, der Stra­tegie-Klas­siker Clash of Clans und das Fußball­spiel EA Sports FC Mobile über lobende Erwäh­nungen freuen.

App Store: Beste Apps und Spiele 2023

Apple: Beste Apps und Spiele 2023

Apple Apple hat eben­falls seine Liste mit den mobilen Anwen­dungen und Games des Jahres publi­ziert. Anders als bei Google gibt es aber ausschließ­lich eine welt­weite Auszeich­nung. Den Sieg in der Kate­gorie beste iOS-App konnte AllTrails einheimsen. Dabei handelt es sich um eine Routen-App für Wandern und Radfahren. Beim Spiel des Jahres ist sich Apple mit Konkur­rent Google einig. Den ersten Platz sichert sich auch auf dem iPhone Honkai: Star Rail. Die iPad-App des Jahres hat eine Schmink-Anwen­dung inne. Jene nennt sich Prêt-à-Makeup. AllTrails

AllTrails Mac-Nutzer sollen beson­ders von der Soft­ware Photo­mator begeis­tert gewesen sein. Wie sich am Namen erkennen lässt, handelt es sich um ein Bild­bear­bei­tungs­pro­gramm. Unter Apple TV wird die Strea­ming-App MUBI auf dem ersten Platz gelistet. Dort sind hand­ver­lesene Film-High­lights enthalten. Die Fitness-App SmartGym konnte sich auf der Apple Watch den Sieg sichern. Außerdem erwäh­nens­wert sind das iPad Spiel 2023 Lost in Play und das Mac Spiel des Jahres Lies of P.

Ein Down­grade gibt es bei einer anderen Soft­ware, die Telekom stellt die Sprach­erken­nung der Voice­mail-App nächstes Jahr ein.