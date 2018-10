Die Top 10 Android- und iPhone-Apps im September

Im Top-10-Ranking der populärsten Android- und iPhone-Apps in Deutschland konnte sich im September das Spiel "Happy Glass" an die Spitze der Listen für beide mobile Betriebssysteme setzen. Auf den letzten Plätzen sind Facebook-Apps zu finden.

Das Statistik-Portal statista hat Daten zum App-Ranking in Deutschland der App Store Intelligence Plattform Priori Data zur Verfügung gestellt. Das Ranking mit den meistgeladenen Apps in Deutschland wird monatlich erhoben.

Auf Platz 1 der Top 10 Android-Apps (im September 2018) steht das Spiel "Happy Glass". Spieler müssen mit einem virtuellen Bleistift eine Linie ziehen und so dafür sorgen, dass Wasser seinen Weg in ein Trinkglas findet. Das Spiel wurde im September 2,3 Millionen Mal aus dem Google Play Store für das Betriebssystem Android heruntergeladen. Bei der Top-10-Liste für iOS-Apps steht das Handyspiel ebenfalls auf dem ersten Platz mit mehr als 700 000 Downloads.



Top-10-Statistik der beliebtesten Android-Apps in Deutschland (Stand: September). Top-10-Statistik der beliebtesten Android-Apps in Deutschland (Stand: September).

"WhatsApp" ist in beiden Listen ähnlich vertreten: In den iPhone-Top-10 auf dem zweiten Platz mit 568 000 Downloads und in der Android-Liste auf Platz 3 mit über 1,4 Millionen Downloads. Überraschend ist, dass Facebook und Spotify in der Top-10-Liste der Android-Apps gar nicht vertreten sind, während in der Liste der iPhone-Apps Spotify auf Platz 4 mit 220 000 Downloads sitzt und Facebook auf Platz 10 mit 131 000 Downloads. Nur die Messenger-App von Facebook ist auf dem 10. Platz der Android-Apps mit 626 000 Downloads im September vertreten.

"YouTube Music" beispielsweise ist in beiden Listen auf dem achten Platz vertreten - mit 145 000 Downloads der iPhone-App und 720 000 Downloads der Android-App. Die Platzierung der Spiele-App "Hello Stars" ist in beiden Listen ebenfalls gleich. Auf dem 9. Platz in der iPhone-Liste schafft es die App auf 143 000 Downloads und auf 653 000 Downloads in der Android-Liste. Die Android-App des Geschicklichkeitsspiels "Helix Jump" steht mit 868 000 Downloads auf Platz 6 der Liste. Die iPhone-App ist in der Top-10-Platzierung gar nicht vertreten.



Top-10-Statistik der beliebtesten iPhone-Apps in Deutschland (Stand: September). Top-10-Statistik der beliebtesten iPhone-Apps in Deutschland (Stand: September).

