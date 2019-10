Galaxy Note 10(+) erhält ab sofort Beta von Android 10

Besitzer eines Samsung Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ können ab sofort das neue Betriebs­system Android 10 auspro­bieren. Der Hersteller hat das offene Beta-Programm für die beiden Phablets gestartet. Das Google-OS kommt in Gestalt der Benut­zerober­fläche One UI 2.0 auf die Stift-Akro­baten. Erste Sich­tungen der Android 10 Beta­version für das Galaxy-Note-10-Duo gab es in Deutsch­land. Weitere Regionen dürften in Kürze folgen. Zu dem neuen Betriebs­system gibt es passend einen aktua­lisierten Sicher­heits­patch Stand 1. November 2019.

Galaxy Note 10: One UI 2.0 kann auspro­biert werden

Samsung zeigt sich heute in Update-Laune. Während das Galaxy S10 bereits seine zweite Vorschau für Android 10 erhält, feiert das OS auf dem Galaxy Note 10 seinen Einstand. Unter anderem wurden die Bedie­nung, die Sicher­heit und die Kamera-Funk­tionen verbes­sert.

Android 10 (Beta) landet auf dem Galaxy Note 10 Wenn Sie One UI 2.0 testen wollen, müssen Sie knapp 1,8 GB an freiem Spei­cher­platz auf dem Galaxy Note 10 oder Galaxy Note 10+ zur Verfü­gung haben. Die Initia­lisie­rung des Updates erfolgt wie gewohnt über die App Samsung Members. Im Normal­fall dürfte der Hersteller durch eine Benach­rich­tigung auf dem Phablet über die Soft­ware infor­mieren. Es ist ratsam, via Samsung Smart Switch oder einer anderen Backup-Lösung die persön­lichen Dateien zu sichern. Zwar sollten die Daten bei der Aktua­lisie­rung nicht verloren gehen, bei einer etwaigen Rück­kehr zu Android 9.0 Pie hingegen schon.

Nachdem Sie sich in der App Samsung Members durch einen Klick auf den Button „jetzt teil­nehmen“ für das Beta-Programm entschieden haben, leiten Sie den eigent­lichen Down­load ein. Dafür suchen Sie in den Einstel­lungen unter Soft­ware-Updates nach der Aktua­lisie­rung und laden dieses herunter. Wir empfehlen die Instal­lation über ein WLAN-Netz­werk. Nicht nur, um das Daten­kontin­gent zu schonen, sondern auch, weil die 1,8 GB je nach Inter­netver­bindung in der Regel schneller über Wi-Fi auf dem Galaxy Note 10(+) landen. Des Weiteren vermeiden Sie die Gefahr von Verbin­dungs­abbrü­chen beim Down­load aufgrund mögli­cher Netz­probleme im Mobil­funk. Das Phablet befindet sich nach dem Update auf der Soft­ware­version N975FXXU1ZSJF (Note 10+), respek­tive N970FXXU1ZSJF (Note 10).