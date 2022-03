So will Google Video-Apps auf das Auto-Display bringen

Google will Video-Apps in Fahr­zeuge mit Android Auto­motive Betriebs­system bringen. Mit einer YouTube-App hat der Konzern selbst bereits vorge­legt.

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Google Neben Android Auto bietet Google für die mobile Nutzung auch Android Auto­motive an. Anders als bei Android Auto läuft die Soft­ware nicht auf dem Smart­phone, sondern direkt über den Bord­com­puter des Fahr­zeugs. Zur Nutzung ist daher keine - mögli­cher­weise nicht immer stabile - Verbin­dung zwischen Handy und Fahr­zeug erfor­der­lich.

Autos mit Android Auto­motive bekommen eine eigene Version des Google Play Store. Google als Platt­form­betreiber entscheidet darüber, welche Anwen­dungen für Android Auto­motive zuge­lassen werden. Und ähnlich wie bei Android Auto geht der Konzern dabei eher zöger­lich vor.

Bislang ist das Angebot noch über­schaubar, zumal die Soft­ware-Program­mierer Anpas­sungen für Android Auto­motive vornehmen müssen. Die direkte Über­nahme der für das Smart­phone-Display program­mierten Apps ist nicht vorge­sehen. Google stimmt die Entwickler aber mit Hinweisen auf seiner Webseite jetzt auf eine neue App-Kate­gorie ein, die es künftig bei Android Auto­motive geben soll.

Sicher­heit geht vor

In Zukunft will Google auch Video-Apps in den Play Store für Fahr­zeuge bringen. Dabei soll sicher­gestellt werden, dass diese Anwen­dungen nur dann genutzt werden können, wenn das Auto geparkt wurde. Unter­wegs können die Bewegt­bilder den Fahrer zu sehr vom Stra­ßen­ver­kehr ablenken, sodass die Nutzung auto­matisch gesperrt wird, wenn das Auto gefahren wird.

Wann welche Video-Programme für Android Auto­motive zur Verfü­gung stehen werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Google selbst hat die YouTube-App schon vor mehr als zwei Monaten auf das Auto-Betriebs­system gebracht. Einem Mobiflip-Bericht zufolge ist diese aber bislang nicht in allen Fahr­zeugen verfügbar, die Android Auto­motive als Multi­media-Betriebs­system an Bord haben.

Denkbar wäre, dass künftig auch Zattoo oder Joyn, Netflix oder DAZN als Apps in die Fahr­zeuge mit Android Auto­motive kommen. Wer im Auto sitzt und auf den nächsten anste­henden Termin wartet oder viel­leicht gerade den Akku seines Fahr­zeugs mit Elek­tro­motor auflädt, kann so die vom heimi­schen Smart-TV bekannten Unter­hal­tungs-Apps auch mobil nutzen. Unklar ist, ob Google Video-Apps perspek­tivisch auch für Android Auto frei­geben wird.