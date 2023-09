Google kündigt neue Apps für Android Auto an

Das Angebot an Diensten, die über Android Auto zur Verfü­gung stehen, wird sukzes­sive erwei­tert. Wie der Google Watch Blog berichtet, sollen demnächst zwei Kommu­nika­tions­platt­formen über das Auto-Display genutzt werden können. Dabei handelt es sich um WebEx von Cisco und um Zoom. Die Nutzung wird auf den Audio-Modus begrenzt. Die Teil­nahme an Konfe­renzen soll aber auch dann möglich sein, wenn die anderen Gesprächs­partner zusätz­lich zum Mikrofon ihre Kamera verwenden.

Unter­dessen hat Google eine neue App-Version von Android Auto veröf­fent­licht. Die Version 10.4 der Anwen­dung stand bereits Anfang September als Beta-Version zur Verfü­gung. Jetzt wird das Update an alle Nutzer verteilt. Offen­sicht­liche Neue­rungen gibt es nicht, wie sich im kurzen Test mit einem Samsung Galaxy S23 Ultra gezeigt hat. Denkbar wäre, dass Google mit der Aktua­lisie­rung bishe­rige Fehler behoben hat.

Bei Android Auto kommt es immer wieder zu tech­nischen Problemen. Offenbar ist es eine größere Heraus­for­derung, die Platt­form für eine Viel­zahl von Smart­phone-Modellen unter­schied­licher Hersteller in Verbin­dung mit eben­falls unzäh­ligen Fahr­zeugen verschie­denster Produ­zenten stabil zu halten. Aller­dings berichten teil­weise auch Besitzer von Google-Pixel-Handys über Insta­bili­täten.

Frei­schal­tung neuer Features server­seitig

Android Auto wird aufgewertet

Screenshot: teltarif.de, Quelle: android.com

Neue Funk­tionen - wie die demnächst anste­hende Inte­gra­tion von WebEx und Zoom - erfor­dern in der Regel kein Update der Android-Auto-App. Die Frei­schal­tung erfolgt meist server­seitig und unab­hängig davon, welche App-Version der Anwender auf seinem Smart­phone instal­liert hat.

Android Auto ist mitt­ler­weile in fast allen neueren Fahr­zeugen nutzbar - genauso wie das Pendant Apple CarPlay für iPhone-Nutzer. Aller­dings ist in vielen Autos eine Kabel­ver­bin­dung zwischen Smart­phone und Car-Enter­tain­ment-System erfor­der­lich. Selbst in ganz neuen Autos ist die kabel­lose Nutzung nicht immer selbst­ver­ständ­lich, wie sich auch auf der IAA Mobi­lity in München gezeigt hat.

Mit Adap­tern, die es mitt­ler­weile von einer Reihe von Herstel­lern gibt, lässt sich die Drahtlos-Funk­tion nach­rüsten. In einem Ratgeber haben wir eine Auswahl solcher Adapter für Android Auto und Apple CarPlay vorge­stellt.