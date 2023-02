Android Auto bekommt weiteres Feature-Upgrade

Google zeigt ersten Android-Auto-Nutzern im App-Menü Vorschläge zu Funk­tionen an, die die Auto-Erwei­terung bereit­hält.

"Vorschläge" am oberen Bildschirmrand

Quelle: Nicky Wijaya auf Reddit Seit einigen Wochen verteilt Google die unter dem Code­namen Cool­walk vorbe­rei­tete neue Benut­zer­ober­fläche für Android Auto an "alle Nutzer". Die Praxis sah im Januar anders aus. Viele Inter­essenten warteten verge­bens auf das neue Menü, dessen Start­seite nun den paral­lelen Zugriff auf bis zu drei Anwen­dungen ermög­licht. Die Navi­gation steht dabei im Vorder­grund.

Nun berichten Nutzer im Reddit-Portal über eine weitere neue Funk­tion für Android Auto. Ist das Menü geöffnet, das alle für die Verwen­dung im Fahr­zeug gedachten Apps zeigt, werden nun am oberen Bild­schirm­rand Vorschläge für den weiteren Einsatz von Android Auto ange­zeigt. Diese gewähren den direkten Zugriff beispiels­weise auf die Telefon- oder Nach­richten-App.

Dem von einer Nutzerin auf Reddit geteilten Foto zufolge sehen die Vorschläge derzeit noch etwas "seltsam" aus. Denkbar wäre, dass es sich bei der Funk­tion in der aktu­ellen Form um einen Test oder um einen Fehler handelt. Die neuen Menü­punkte könnten je nach Display-Größe im Auto auch störend wirken. Ob sich das Feature auf Wunsch deak­tivieren lässt, ist noch nicht bekannt.

Neue Beta-Version verfügbar

"Vorschläge" am oberen Bildschirmrand

Quelle: Nicky Wijaya auf Reddit Mitt­ler­weile hat Google die Version 8.9 der Android-Auto-App in den Beta-Test geschickt. Wie üblich wurden keine Infor­mationen dazu bekannt gegeben, welche Neue­rungen das Update für die Nutzer bereit­hält. Da neue Funk­tionen in der Regel server­seitig frei­geschaltet werden, dürfte Google vor allem bishe­rige Fehler behoben und ggf. die Perfor­mance ange­passt haben.

Inter­essenten, die offi­ziell am Beta-Test teil­nehmen, erhalten die neue App-Version als herkömm­liches Update über den Google Play Store. Alter­nativ ist die Instal­lati­ons­datei (APK) auch über die APK-Mirror-Seite zu bekommen. Offi­ziell verteilt wird derzeit noch die Android-Auto-Version 8.8.

Wie berichtet, hat Google mit der zuvor veröf­fent­lichten Version 8.7 von Android Auto eine Verschlech­terung einge­führt: Über das für alle Nutzer gedachte Menü ist es nicht mehr möglich, die Option für die kabel­lose Android-Auto-Nutzung abzu­wählen. Das führt dann zu Problemen, wenn sich mehrere für Android Auto einge­rich­tete Smart­phones im glei­chen Fahr­zeug verbinden, sodass sich die Handys die Verbin­dung gegen­seitig streitig machen.

In einer weiteren Meldung haben wir über eine Verbes­serung bei Google Maps speziell für E-Autos berichtet.