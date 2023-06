Android Auto: Nutzer berichten von massiven Problemen

Android Auto 9.7 wird verteilt

Android Auto sorgt dafür, dass Besitzer von Android-Smart­phones auf Displays dafür ausge­legter Fahr­zeuge Apps nutzen und steuern können, die eigent­lich auf dem Handy laufen. Auf dem Bild­schirm des Autos wird ledig­lich ein Video­stream empfangen und ange­zeigt, der mit der Android-Auto-App auf dem Handy erzeugt wird.

Immer wieder kommt es in Verbin­dung mit der Nutzung von Android Auto zu massiven Problemen. Einem Bericht des Online­maga­zins 9to5google zufolge bemän­geln viele Anwender seit Mai wieder Verbin­dungs­abbrüche zwischen Handy und Car-HiFi-System. Denkbar wäre ein Zusam­men­hang mit bestimmten Versionen der Android-Auto-App.

Wie es weiter heißt, treten die Verbin­dungs­fehler unab­hängig davon auf, ob eine Kabel­ver­bin­dung zwischen Smart­phone und Fahr­zeug herge­stellt wurde oder ob Android Auto drahtlos verwendet wird. Auffällig ist dem Bericht zufolge, dass das Problem erst mit der App-Version 9.4 aufge­treten ist, aber auch mit den Versionen 9.5 und 9.6 nicht behoben wurde.

App-Down­grade als tempo­räre Lösung?

Einige Nutzer konnten durch die manu­elle Instal­lation der Version 9.3 von Android Auto dafür sorgen, dass die Soft­ware auf ihrem System wieder fehler­frei läuft. Ob dieses App-Down­grade in allen Fällen hilft, ist nicht bekannt. Ebenso ist unklar, ob das Update auf die Version 9.7 oder 9.8 mögli­cher­weise dazu beiträgt, die Verbin­dungs­fehler zu beheben.

Android Auto 9.7 wird über den Google Play Store verteilt. Mitt­ler­weile steht auch die Version 9.8 als Beta zur Verfü­gung. Wie so oft lässt Google einen aussa­gekräf­tigen Chan­gelog vermissen bzw. erwähnt in diesem noch Neue­rungen, die Android Auto schon in den vergan­genen Monaten bekommen hat.

Ausschlag­gebend für das Auftreten des Fehlers ist offenbar auch das im jewei­ligen Fahr­zeug für Android Auto verbaute System. Ein Anwender erklärte dem Bericht von 9to5google zufolge, der Wechsel von einer kabel­gebun­denen Verbin­dung zu einem Android-Auto-Adapter von Moto­rola habe den Fehler behoben. Wie berichtet ist dieser Adapter mitt­ler­weile auch in Deutsch­land erhält­lich.

Eine Alter­native zum Moto­rola-Adapter ist AAWireless. Im Rahmen einer weiteren Meldung haben wir dieses Gerät bereits einem Test unter­zogen.