Android Auto 10.0: Beta-Version ist da

Google hat Android Auto 10.0 als Beta-Version veröf­fent­licht. Was nach einem großen Versi­ons­sprung aussieht, der auch eine Reihe neuer Funk­tionen mit sich bringt, ist in der Praxis bislang eher enttäu­schend. Zumin­dest derzeit finden sich in der Beta-Version keine Neue­rungen. Das kann sich aller­dings noch ändern, zumal Google neue Features bei Android Auto in der Regel server­seitig frei­schaltet - unab­hängig von einer konkreten App-Version.

Wer am Beta-Test für Android Auto teil­nimmt, sollte das Update auto­matisch über den Google Play Store bekommen. Ansonsten ist die Instal­lati­ons­datei beispiels­weise auf der APK-Mirror-Seite zu finden. Im Play Store hat Google einen Chan­gelog veröf­fent­licht, der aller­dings wenig aussa­gekräftig ist. Die verbes­serte Funk­tio­nalität von "bitte nicht stören" und der Dunkel-Modus für die Benut­zer­ober­fläche von Android Auto unab­hängig vom Smart­phone werden hier bereits seit geraumer Zeit genannt.

Android Auto 10.0 Beta ist da

Screenshot: teltarif.de, Quelle: android.com Eben­falls im Chan­gelog genannt werden "Fehler­kor­rek­turen und andere Verbes­serungen", die Google aber nicht näher erläu­tert. In der Vergan­gen­heit klagten Nutzer von Android Auto teil­weise über Verbin­dungs­pro­bleme und ähnli­ches. So gesehen ist es nach­voll­ziehbar, dass Google mit neuen App-Versionen versucht, gegen­zusteuern und für mehr Stabi­lität auf der Platt­form zu sorgen.

Google listet bekannte Fehler online auf

Eine Liste bekannter Probleme, die regel­mäßig aktua­lisiert wird, hat Google auf den Hilfe­seiten zu Android Auto veröf­fent­licht. Aus diesem Verzeichnis geht auch hervor, an welchen Fehler­berei­nigungen das Google-Team gerade arbeitet. In einigen Fällen hat der Konzern auch den Smart­phone- und/oder Auto­mobil-Hersteller einge­schaltet. Die Liste zeigt aber auch, dass selbst Pixel-Hand­helds von Fehl­funk­tionen betroffen sind.

Changelog ohne Neuerungen

Screenshot: teltarif.de Mitte Mai wurden im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O Neue­rungen bekannt, die bei Android Auto Einzug halten sollen. Dazu gehören Spiele und Video-Anwen­dungen. Unter anderem will Google den Nutzern die Möglich­keit bieten, über das Auto-Display an WebEx-, Teams- und Zoom-Konfe­renzen teil­zunehmen - frei­lich nur dann, wenn das Fahr­zeug parkt.

Einige Verbes­serungen deuteten sich bereits mit der Version 9.9 von Android Auto an. Darüber hinaus wollen weitere Auto­mobil-Hersteller die kabel­lose Android-Auto-Nutzung ermög­lichen. Wie in einem weiteren Artikel bereits berichtet, könnten davon per Soft­ware-Update auch ältere Fahr­zeuge profi­tieren.