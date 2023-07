Android Auto 9.9: Verbesserungen für Maps und E-Autos

Update für Android Auto

Bild: teltarif.de Google hat mit der Vertei­lung der finalen Version von Android Auto 9.9 begonnen. Schon vor einigen Tagen war diese Version für Beta-Tester verfügbar. Der Platt­form­betreiber lässt einmal mehr einen Chan­gelog vermissen. Aller­dings gibt es einige Hinweise auf Neue­rungen im Zusam­men­hang mit der Auto-Inte­gra­tion von Smart­phones, die auf dem Android-Betriebs­system basieren.

Einem Smart­droid-Bericht zufolge hat Google beispiels­weise neue Optionen für Elektro-Autos einge­führt, die sich in den Einstel­lungen zeigen. Hier können nun Lade­ste­cker ausge­wählt werden - beschränkt auf die in Europa übli­chen Vari­anten. In den Kate­gorien von Google Maps fehlt dem Bericht zufolge aber nach wie vor der Schnell­zugriff auf Lade­sta­tionen. Denkbar wäre, dass dieses Feature mit Android Auto 10 ange­boten wird.

Google Maps parallel auf Handy- und Auto-Display

Bild: teltarif.de Tests der teltarif.de-Redak­tion zufolge ermög­licht Google im Android-Auto-Betrieb jetzt die paral­lele Nutzung von Google Maps auf dem Auto- und Smart­phone-Display. Bislang ließ sich die Karten- und Navi­gations-Anwen­dung auf dem Handy nicht mehr starten, wenn Android Auto genutzt wurde. Warum Google diese Einschrän­kung einge­führt hatte, ist nicht bekannt.

Während der Fahrt sollte zumin­dest der Auto­fahrer selbst nicht zum Smart­phone greifen. Wenn das Fahr­zeug gerade steht, kann der Blick auf die Handy-Version von Google Maps aber durchaus sinn­voll sein, da hier mehr Details als auf dem Auto-Display ange­zeigt werden. Zudem ist es auf dem Smart­phone einfa­cher möglich, in der Karte zu zoomen, um beispiels­weise Staus in größerer Entfer­nung früh­zeitig zu erkennen.

Android Auto bald für weitere poten­zielle Nutzer drahtlos

Wie das austra­lische Online­magazin Chasingcars berichtet, soll bei Hyundai, Kia und Genesis bald auch die kabel­lose Nutzung von Android Auto möglich sein. Selbst Besitzer einiger älterer Fahr­zeuge können sich dem Bericht zufolge Hoff­nungen auf ein Soft­ware-Update machen, das die kabel­lose Android-Auto-Funk­tion mit sich bringt. Einen Zeit­rahmen für die Umset­zung dieser Pläne gibt es aber noch nicht.

Ein einem Test­bericht haben wir Ihnen einen Adapter vorge­stellt, mit dem sich Android Auto Wire­less nach­rüsten lässt.