Android Auto: Google verteilt großes Update mit "Coolwalk"

Google verteilt an Teil­nehmer am Beta-Programm für Android Auto die neue "Cool­walk"-Benut­zer­ober­fläche. In den nächsten Tagen könnte das Update auch für alle Nutzer verfügbar sein,

Im vergan­genen Jahr gab es erste Hinweise auf eine neue Benut­zer­ober­fläche für Android Auto. Im Mai wurde das Update im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O offi­ziell ange­kün­digt. Aus dem Plan, den Relaunch von Android Auto noch im Sommer umzu­setzen, wurde zwar nichts. Jetzt ist es aber tatsäch­lich soweit und Google beginnt einem Bericht von 9to5google zufolge mit der Vertei­lung der neuen Android-Auto-Vari­ante.

Noch profi­tieren nicht alle poten­ziellen Inter­essenten von den Verbes­serungen, die die unter dem Code­namen "Cool­walk" entwi­ckelte neue Benut­zer­ober­fläche mit sich bringt. Das neue Design ist in der Version 8.5 von Android Auto enthalten. Diese Vari­ante wird zwar bereits über den Google Play Store verteilt - bislang aller­dings nur für Teil­nehmer am Beta-Test.

Wann das Update für alle Nutzer bereit­steht, ist noch nicht bekannt. Zuletzt hatte Google Beta-Versionen von Android Auto schon jeweils nach wenigen Tagen an alle Kunden verteilt. Theo­retisch ließe sich die Instal­lati­ons­datei (APK) für Android Auto 8.5 zwar auch manuell auf das Smart­phone bringen. Bishe­rigen Nutzer­erfah­rungen zufolge ist die neue Menü­füh­rung dann aber nicht verfügbar.

Das ist neu

Android Auto bekommt Redesign

Foto: 9to5google Eine der wesent­lichen Neue­rungen, die das Rede­sign bei Android Auto mit sich bringt, ist der Split­screen-Modus. So wird beispiels­weise die Karte für die Navi­gation in einem großen Fenster auf dem Bild­schirm im Auto ange­zeigt, während daneben in einem klei­neren Fenster die Musik­steue­rung ange­boten wird. Die Fens­ter­größen sollen sich je nach Bedarf dyna­misch anpassen (lassen).

Am unteren Bild­schirm­rand ist der Zugang zu allen Apps möglich. Zudem stehen hier direkte Anwahl­tasten für die zuletzt verwen­deten Apps bereit, sodass es möglich ist, zwischen diesen schnell hin und her zu wech­seln. Google will zudem den schnellen Zugriff auf Musik­emp­feh­lungen des Google Assistant ermög­lichen. Dazu ist die Anzahl einge­gan­gener Benach­rich­tigungen auf einen Blick sichtbar.

Noch nicht bekannt ist, ob die in den vergan­genen Monaten von zahl­rei­chen Nutzern beob­ach­teten Verbin­dungs­pro­bleme mit Cool­walk der Vergan­gen­heit ange­hören. Neben Besit­zern von Samsung-Smart­phones beklagten unter anderem auch Nutzer von Google-Pixel-Geräten, dass Android Auto nicht oder nur unzu­ver­lässig läuft.

Für iPhone-Nutzer gibt es mit Apple CarPlay ein Pendant zu Android Auto.