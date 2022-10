Android Auto: Neue App-Version jetzt verfügbar

Google hat die Version 8.2 von Android Auto veröf­fent­licht. Das Update wird über den Google Play Store verteilt und sollte mitt­ler­weile bei allen Nutzern ange­kommen sein. Sicht­bare Neue­rungen bringt die neue App-Version nicht mit sich. Google hat offenbar ledig­lich "unter der Haube" Verbes­serungen vorge­nommen, auf die der Konzern im Changlog aber nicht eingeht.

Fehler­berei­nigungen für Android Auto sind drin­gend erfor­der­lich. Besitzer neuerer Android-Smart­phones von Samsung berichten seit Monaten über Verbin­dungs­pro­bleme zwischen Handy und Car-HiFi-System oder über Darstel­lungs­fehler auf dem Fahr­zeug-Display. Nach der Galaxy-S22-Reihe waren zuletzt auch Besitzer eines Samsung-Smart­phones mit falt­barem Display betroffen. Android-Auto-Dock rechts statt unten

Quelle: Google Watch Blog Auch bei Nutzern von Google-Pixel-Smart­phones läuft Android Auto teil­weise nicht rund. Anwender berichten über tech­nische Probleme, die nach dem Umstieg auf Android 13 auftreten sollen. Google unter­sucht nach eigenen Angaben die Fehler. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht.

Bericht: Cool­walk-Ober­fläche verzö­gert sich weiter

Ange­sichts der anhal­tenden Probleme mit der aktu­ellen Version von Android Auto mag es verständ­lich sein, dass Google nicht eine weitere "Baustelle" in Form der ange­kün­digten neuen Benut­zer­ober­fläche eröffnen möchte. Erste Hinweise auf dieses unter dem Code­namen Cool­walk vorbe­rei­tete Update gab es schon im vergan­genen Jahr. Im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O wurde die Vertei­lung an alle Kunden für den Sommer in Aussicht gestellt.

Mitt­ler­weile ist der Sommer zumin­dest auf der nörd­lichen Erdhalb­kugel zu Ende. Es gibt aber nach wie vor keine Hinweise darauf, wann Google die Cool­walk-Ober­fläche für Android Auto verteilt. Das Online­magazin 9to5Google hat nach­gefragt, wann Kunden mit dem Relaunch rechnen können. Die Auskunft war aller­dings wenig aufschluss­reich. Google habe zu diesem Thema "keine Updates zu verkünden".

Die neue Benut­zer­ober­fläche soll es ermög­lichen, Inhalte aus mehreren Apps parallel auf dem Auto-Display anzu­zeigen. Wie der Google Watch Blog berichtet, arbeitet Google nach wie vor an diesem größeren Update. So sei das Dock, das bislang am unteren Bild­schirm­rand zu finden war, an den linken bzw. rechten Display­rand verlegt worden. Hier sollen Nutzer den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Apps bekommen.

Noch in diesem Jahr soll mit CarrGenie ein neuer Adapter für die kabel­lose Nutzung von Android Auto und Apple CarPlay auf den Markt kommen.