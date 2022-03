Defekte USB-Kabel erkennen: Android Auto bekommt Update

Wenn Android Auto auf dem Info­tain­ment­system des Fahr­zeugs streikt, kann das auch einen simplen Grund haben, nämlich ein defektes USB-Kabel. Sofern Sie die App kabel­gebunden über Ihr Smart­phone an Radio oder Head-up-Display betreiben, bietet sich das jüngste Update an.

Google führt mit diesem ein USB-Kabel-Diagnose-Tool ein. So lässt sich zügig fest­stellen, ob das genutzte Zubehör fehler­haft ist. Die Aktua­lisie­rung von Android Auto ist ab sofort im Play Store erhält­lich. Außerdem gibt Google Tipps für eine effi­ziente kabel­gebun­dene Konnek­tivität.

Übel­täter kann das USB-Kabel sein

Android Auto erhält USB-Kabel-Diagnose

Bild: Google Seit nunmehr sieben Jahren bietet Google LLC die soft­ware­sei­tige Fahr­zeug­schnitt­stelle Android Auto an. Mit dieser können Nutzer Smart­phone-Inhalte auf kompa­tiblen Info­tain­ment­sys­temen wieder­geben. Verbunden werden Handy und das Radio bezie­hungs­weise Head-up-Display per Blue­tooth oder USB. Wer letz­teres benutzt, sollte sich nicht für das billigste Kabel entscheiden. Eine minder­wer­tige Verar­bei­tung kann häufig die Ursache für eine fehler­hafte Verbin­dung sein. Um das USB-Kabel als Fehler­quelle bei Android Auto auszu­schließen, bietet Google jetzt ein Diagnose-Werk­zeug in der App an.

USB-Kabel-Diagnose in Aktion

Bild: Mishaal Rahman

Android Auto: Googles Tipps für die Kabel­ver­bin­dung

Mishaal Rahman von den xda-deve­lopers entdeckte das Feature in der Version 7.5.121104. Es befindet sich in den App-Einstel­lungen unter „Verbin­dungs­hilfe“. Das Tool über­prüft, ob das USB-Kabel Daten an das Info­tain­ment­system über­tragen kann. Sollte die Verbin­dung Störungen aufweisen, wird der User infor­miert. Tritt ein Fehler auf, muss der Anwender das Kabel durch ein besseres austau­schen.

Auf der Support-Seite von Android Auto gibt Google Hilfe­stel­lungen bei Problemen mit der Konnek­tivität. Der Such­maschi­nen­kon­zern rät eben­falls dazu, nicht am falschen Ende zu sparen und ein hoch­wer­tiges USB-Kabel zu verwenden. Zu lang darf das Kabel nicht sein, eine maxi­male Länge von einem Meter wird empfohlen.

USB-Hubs und Verlän­gerungs­kabel könnten Google zufolge auch Übel­täter bei Android-Auto-Fehlern sein. Ferner weist die Firma darauf hin, dass Kabel, die bei Smart­phones mitge­lie­fert werden, Quali­täts­tests bestehen müssen und sich deshalb gut eignen.

Übri­gens: Android Auto hat ein neues Design bekommen.