Android Auto 9.3 bereitet neues Feature vor

Android Auto bekommt neue Funktionen

Foto: googlewatchblog.de Zu Jahres­beginn hatte Google damit begonnen, die neue Benut­zer­ober­fläche von Android Auto, die den Code­namen Cool­walk trägt, an alle Kunden zu verteilen. Vorbe­reitet wurde das Update bereits seit Herbst 2021. Mitt­ler­weile sollte das neue Menü, das unter anderem eine Split­screen-Ansicht für die wich­tigsten Apps mit sich bringt, bei allen Nutzern auf dem Android-Handy ange­kommen sein. Google bereitet bereits neue Funk­tionen vor.

In der aktu­ellen Beta-Version 9.3 von Android Auto zeigt sich eine Funk­tion, mit der Nutzer künftig die Start-App fest­legen können, die auf dem Display des Fahr­zeugs ange­zeigt wird, sobald die Verbin­dung mit dem Smart­phone herge­stellt wurde. Im kurzen Test von teltarif.de mit einem Samsung Galaxy S23 Ultra zeigte sich jedoch, dass das Feature derzeit nicht nutzbar ist. Direkt nach dem Ankli­cken des Menü­punkts in den Einstel­lungen stürzt die App ab.

Menü­punkt funk­tio­nierte in der Vergan­gen­heit bereits

Die Start-App-Funk­tion war bereits in früheren Beta-Versionen von Android Auto enthalten. Sie ließ sich seiner­zeit auch problemlos nutzen. Dann hatte Google den Menü­punkt - aus welchem Grund auch immer - zumin­dest für einige Nutzer vorüber­gehend wieder entfernt.

Die Beta-Version von Android Auto 9.3 bekommen Test-Teil­nehmer auto­matisch über den Google Play Store. Andere Inter­essenten können die Instal­lati­ons­datei beispiels­weise von der APK-Mirror-Webseite herun­ter­laden und manuell instal­lieren. Die Frei­schal­tung neuer Funk­tionen erfolgt aller­dings oft server­basiert und ist nicht abhängig von einer bestimmten Soft­ware-Version. Es ist somit nicht gesagt, dass der neue Menü­punkt nach der Instal­lation der neuen Android-Auto-App-Vari­ante sichtbar wird.

Neue Features auf der Google I/O?

Für den 10. Mai hat Google zu seiner dies­jäh­rigen Entwick­ler­kon­ferenz einge­laden. Die Google I/O wird tradi­tio­nell genutzt, um Soft­ware-Neuheiten vorzu­stellen, die in den kommenden Monaten veröf­fent­licht werden. Neben Android 14 dürfte dabei auch die Weiter­ent­wick­lung von Android Auto eine Rolle spielen.

Mit Android Auto­motive will Google mitt­ler­weile auch direkt in die Info­tain­ment-Systeme der Fahr­zeuge. Mittel­fristig könnten Lösungen wie Android Auto oder das iPhone-Pendant Apple CarPlay somit an Bedeu­tung verlieren - auch wenn es Vorteile hat, Smart­phone-Apps auf dem Auto-Display zu nutzen.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass sich erste Auto­mobil­her­steller von Android Auto und Apple CarPlay wieder verab­schieden wollen.