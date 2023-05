Android im Auto: Diese Funktionen sind jetzt geplant

Google will künftig unter anderem Spiele- und Video-Apps für Android Auto frei­geben. Waze wird für Android Auto­motive ausge­rollt.

Google verteilt seit Anfang des Jahres die neue Cool­walk-Benut­zer­ober­fläche für Android Auto. Im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O hat der Konzern jetzt bekannt­gegeben, wie es mit der Android-Nutzung im Auto weiter­geht. Neue­rungen sind einem Bericht von Android Central zufolge sowohl für Android Auto, als auch für Android Auto­motive geplant.

Die Waze-App soll künftig für alle Fahr­zeuge mit inte­griertem Google-System verfügbar sein. Bislang konnte die Navi-Anwen­dung bereits bei Android Auto genutzt werden. Jetzt ist auch die Inte­gra­tion bei Android Auto­motive geplant. Wie berichtet kommt es aller­dings derzeit teil­weise zu Fehl­funk­tionen. Darüber hinaus wird der Google Assistant nicht in vollem Umfang unter­stützt.

Speziell für Elek­tro­autos soll Waze künftig auch Details zu Lade­sta­tionen auf der Strecke liefern - inklu­sive Infor­mationen zu Steckern und Leis­tung. Für die Über­prü­fung der Daten setzt Google auf die Commu­nity, die bei Waze gene­rell zahl­reiche Infor­mationen liefert, die bei Google Maps fehlen.

Neue Apps auf dem Auto-Display

Google plant neue Features für Android Auto

Foto: Google via Android Central Eben­falls ange­kün­digt hat Google dem Bericht zufolge neue App-Kate­gorien. So sollen Nutzer auf dem Auto-Display bald auch Spiele und Video-Anwen­dungen zur Verfü­gung haben. So wird YouTube bald auch auf dem Auto-Display erscheinen. Während der Fahrt werden sich diese Features aus Sicher­heits­gründen aber nur auf dem Rück­sitz nutzen lassen.

Auch WebEx, Teams und Zoom will Google im Auto anbieten. Wenn die Termin­erin­nerung für ein Meeting erscheint, sollen sich die Anwender direkt in die jewei­lige Konfe­renz einklinken können. Als neue App wurde auch der Weather Channel ange­kün­digt. Unklar ist noch, ob die Anwen­dung nur in den USA oder inter­national verfügbar sein wird und ob auch andere Wetter-Programme auf dem Fahr­zeug-Monitor genutzt werden können.

In Fahr­zeugen mit inte­griertem Google Assistant werden Nutzer künftig Vorschläge für Nach­richten bekommen, sodass Auto­fahrer einge­hende Mittei­lungen sicher beant­worten können, ohne während der Fahrt eine SMS oder WhatsApp-Nach­richt zu schreiben. Dabei soll Künst­liche Intel­ligenz dafür sorgen, dass die vorge­schla­genen Antworten sinn­voll sind.

