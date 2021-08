Android Auto: Smartphone-App wird eingestellt

Zwei Jahre später als geplant kommt nun offenbar wirk­lich das Aus für die Smart­phone-App von Android Auto. An der Nutzungs­mög­lich­keit über das Display im Fahr­zeug ändert sich nichts.

Google streicht Smartphone-App für Android Auto

Quelle: Xda-Developers Google hatte schon vor zwei Jahren damit begonnen, Android Auto neu aufzu­stellen. Einer­seits wurde die über das Display eines kompa­tiblen Fahr­zeugs verfüg­bare Benut­zer­ober­fläche rund­erneuert. Die Instal­lation der Android-Auto-App sollte nicht mehr erfor­der­lich sein, weil die Funk­tion direkt ins Betriebs­system auf dem Smart­phone inte­griert wird.

Direkt auf dem Handy sollte sich Android Auto nach einer Über­gangs­zeit nicht mehr nutzen lassen. Statt­dessen sollte der Google Assistant Driving Mode als Alter­native dienen. Doch mit der Umset­zung dieser Neue­rungen hat sich Google deut­lich mehr Zeit gelassen als ursprüng­lich ange­kün­digt wurde. Das neue Design auf dem Auto-Display wurde sehr zöger­lich einge­führt. Es dauerte Monate, bis das verän­derte Menü bei allen Nutzern ankam.

Für die Nutzung direkt auf dem Smart­phone-Display hatte Google sogar noch eine eigen­stän­dige Android-Auto-App einge­führt. Bei dieser wurde die "klas­sische" Benut­zer­ober­fläche beibe­halten. Der Wechsel zum Google Assistant Driving Mode fand aber zunächst nicht statt. Diese Neue­rung ist nun offenbar mit zwei Jahren Verspä­tung doch noch geplant.

Android 12 killt Android Auto auf dem Handy-Display

Google streicht Smartphone-App für Android Auto

Quelle: Xda-Developers Einem Bericht im Xda-Deve­lopers-Portal zufolge werden erste Nutzer eines Google-Pixel-Smart­phones bereits per Display-Einblen­dung auf die nun tatsäch­lich anste­hende Ände­rung aufmerksam gemacht. Betroffen sind bislang nur Anwender, die die Beta-Version von Android 12 auf ihrem Handy instal­liert haben. Denkbar wäre also, dass Google die Android-Auto-App für Smart­phones mit Einfüh­rung der neuen Betriebs­system-Version einstellt.

Wer den Hinweis über die Umstel­lung erhält, kann den Angaben zufolge in der Folge die Smart­phone-App für Android Auto nicht mehr nutzen, sondern muss zum Google Assistant Driving Mode wech­seln. Ob sich das über eine Neuin­stal­lation der Android-Auto-App mögli­cher­weise verschieben lässt, ist nicht bekannt. Derzeit ist die App im Google Play Store noch verfügbar. Sie wird aber wohl Nutzern, deren Handy für den Wechsel zum Google Assistant Driving Mode vorge­sehen ist, als inkom­patibel ange­zeigt.

Der Google Assistant Driving Mode wurde in den USA schon im Herbst vergan­genen Jahres einge­führt. Im Früh­jahr 2021 zeigte sich die Funk­tion erst­mals auch in Deutsch­land. Wie bereits berichtet, zeigt sich das Feature in den Navi­gati­ons­ein­stel­lungen von Google Maps.