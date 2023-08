Android Auto Probleme: Fahrzeug-Hersteller müssen helfen

Google ist bei der Behe­bung einiger Fehler bei Android Auto auf die Mithilfe der Auto­mobil­her­steller ange­wiesen. Einige Probleme konnten aber in den vergan­genen Wochen behoben werden.

"Hey Google" kann zu schwarzem Bildschirm führen

Foto: teltarif.de, Logo: Google, Montage: teltarif.de Mitte August hat Google die Liste mit bekannten Fehlern beim Einsatz von Android Auto aktua­lisiert. Für eine Reihe von Problemen vermeldet der Platt­form­betreiber, Lösungen gefunden und veröf­fent­licht zu haben. An der Behe­bung weiterer Einschrän­kungen wird den Angaben zufolge noch gear­beitet. Es gibt aber auch Fehler, die Google nicht selbst beheben kann.

Wer einen Volks­wagen in Verbin­dung mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra nutzt, beklagt mögli­cher­weise, dass die Nutzung von Android Auto nicht möglich ist. Den Angaben von Google zufolge kommt die Verbin­dung zwischen Smart­phone und Car-HiFi-System nicht zustande. Dieses Problem hat Google nach eigenen Angaben an Volks­wagen gemeldet. Wie es weiter heißt, wird der Fehler durch ein Soft­ware-Update behoben.

Unklar ist, in welchem Zeit­rahmen die Entwickler bei VW das Problem lösen können und wie lange es dauert, bis das erfor­der­liche Soft­ware-Update bei den betrof­fenen Kunden ankommt. Wird die neue Soft­ware "OTA" empfangen oder muss das Fahr­zeug dazu in die Werk­statt? Ist wirk­lich nur das Galaxy S22 Ultra betroffen oder mögli­cher­weise auch andere Samsung-Smart­phones? Bei welchen Fahr­zeug-Modellen tritt der Fehler auf? All diese Fragen bleiben derzeit unbe­ant­wortet.

Diese Probleme will Google selbst lösen

"Hey Google" kann zu schwarzem Bildschirm führen

Foto: teltarif.de, Logo: Google, Montage: teltarif.de Für den Fehler "USB-Gerät nicht unter­stützt", der offenbar beim Einsatz eines Samsung Galaxy S23 Ultra in Fahr­zeugen unter­schied­licher Hersteller auftritt, arbeitet Google selbst an einer Lösung. Das gleiche gilt für Verbin­dungs­pro­blemen in Verbin­dung mit Pixel-7-Tele­fonen und für die Einschrän­kung, dass der Google Assistant einge­hende Mittei­lungen nicht vorliest.

Behoben hat Google nach eigenen Angaben den Fehler, dass der Google Assistant anfor­dert "persön­liche Ergeb­nisse in diesem Auto" zuzu­lassen. Auch die Fehler­mel­dung "keine WhatsApp-Nummer für diesen Kontakt" soll nicht mehr auftreten, wenn eine Nach­richt verschickt wird. Das gleiche gilt für den nicht funk­tio­nie­renden geteilten Bild­schirm, nicht verfüg­bare Wetter­infor­mationen, GPS-Fehler­mel­dungen und einen schwarzen Bild­schirm nach der Google-Assistant-Anfor­derung über den Sprach­befehl "Hey Google".

Wie berichtet kommt es in einigen Fällen auch zu dem Fehler, dass der Google Assistant bei Android Auto einfach stumm bleibt.