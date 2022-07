Android Auto: Update sorgt für schwarzen Bildschirm

Wie berichtet hat Google vor wenigen Tagen ein Update für Android Auto veröf­fent­licht. Sollte die Aktua­lisie­rung vermut­lich in erster Linie tech­nische Probleme beheben, so ist in der Praxis zumin­dest für einige Nutzer genau das Gegen­teil der Fall. Nachdem die Version 7.8 der Android-Auto-Soft­ware aus dem Google Play Store geladen wurde, beklagen Kunden, dass sie anstelle der Benut­zer­ober­fläche von Android Auto nur noch einen schwarzen Bild­schirm ange­zeigt bekommen. Android Auto Benutzeroberfläche

Foto: Richard Gao / Android Police Der Fehler tritt offenbar nur dann auf, wenn Android Auto kabellos genutzt wird, wie Nutzer im Google-Support-Forum berichten. Der zumin­dest vorüber­gehende Umstieg auf eine Kabel­ver­bin­dung zwischen Smart­phone und Multi­media-System im Fahr­zeug ist für einige Anwender keine Lösung. Es gibt nämlich auch Fahr­zeuge, die nur die kabel­lose Android-Auto-Nutzung unter­stützen, während eine Kabel­ver­bin­dung maximal zum Aufladen des Handy-Akkus genutzt werden kann.

Zuvor hatten Android-Auto-Nutzer bereits beklagt, dass die App-Icons viel zu groß auf dem Display des Fahr­zeugs ange­zeigt werden. Ob dieser Fehler mit einer aktu­ellen Version der Android-Auto-Anwen­dung noch auftritt, ist nicht bekannt. Eben­falls ist es noch unklar, ob die Beta-Version von Android Auto 7.9 mögli­cher­weise den Verbin­dungs­fehler behebt, der bei der kabel­losen Nutzung dafür sorgt, dass die Ober­fläche nicht auf dem Display im Fahr­zeug ange­zeigt wird.

Down­grade statt Upgrade?

Wer Android Auto ohne Kabel­ver­bin­dung nutzt und die App-Version 7.8 noch nicht aus dem Google Play Store geladen hat, sollte die auto­mati­schen Updates zumin­dest vorerst abschalten. Ist die fehler­hafte Programm-Version bereits auf dem Smart­phone ange­kommen, könnte die Anmel­dung zum Beta-Programm und die anschlie­ßende Instal­lation der Version 7.9 einen Versuch wert sein.

Als weitere Alter­native können Anwender die aktu­elle Version deinstal­lieren und auf die ältere Vari­ante umsteigen, die auf dem Smart­phone vorin­stal­liert war. Diese kann aller­dings zumin­dest theo­retisch andere Fehler aufweisen. Im Zwei­fels­fall hilft wohl nur das Warten auf ein Update, das bishe­rige Probleme behebt, aber keine neuen Fehler aufweist. Wann damit zu rechnen ist, lässt sich nicht abschätzen, zumal Google bereits seit Monaten Probleme mit der Bereit­stel­lung einer fehler­freien Android-Auto-Version hat.

Eigent­lich warten Nutzer auf die neue Benut­zer­ober­fläche des Systems, das die Apps vom Android-Smart­phone auf das Auto-Display bringt. Bereits anläss­lich der Google I/O im Mai wurde die Bereit­stel­lung des Feature-Updates für den Sommer ange­kün­digt. Das ist frei­lich ein weiter Begriff. Zudem wäre es nicht das erste Mal, dass Google Feature-Updates für Android Auto verschiebt.