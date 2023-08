Android Auto: App-Version 10.2 zeigt sich als Beta

Seit Ende Juli ist die Version 10.1 von Android Auto verfügbar. Diese brachte keine neuen Funk­tionen, sondern vor allem Fehler­berei­nigungen mit sich. So soll Google Maps am Smart­phone nicht mehr geöffnet bleiben, wenn Android Auto beendet wird. Dennoch sind viele Nutzer weiterhin unzu­frieden. Vor allem Besitzer eines Google Pixel sind mit der Betriebs­sicher­heit der Anwen­dung nicht zufrieden.

Wie das Online­magazin Smart­droid berichtet, häufen sich in Online­foren Beschwerden über die Verbin­dungs­qua­lität zwischen Smart­phone und dem jewei­ligen Car-HiFi-System. In manchen Fällen kommt die Verbin­dung erst gar nicht zustande. Bei anderen Anwen­dern bricht die Verbin­dung nach einiger Zeit unver­mit­telt ab, und die Android-Auto-Benut­zer­ober­fläche verschwindet vom Bild­schirm im Fahr­zeug. Android Auto: Probleme und Update

Screenshot: teltarif.de, Quelle: SmartDroid.de, Logo: Google, Montage: teltarif.de Wie es weiter heißt, hängen die Fehler offenbar nicht mit einer bestimmten App-Version zusammen. In einigen Fällen habe ein Zurück­setzen der App-Daten geholfen. Dazu werden im Menü "Einstel­lungen" die Apps ausge­wählt. Dort muss Android Auto ausge­wählt werden, wo unter dem "Punkt" Spei­cher­platz der Cache geleert oder alle Daten gelöscht werden können. Zu bedenken ist, dass nach dem Löschen aller Daten die Einrich­tung von Android Auto erneut vorge­nommen werden muss.

Android Auto 10.2 als Beta verfügbar

Teil­nehmer am Beta-Programm für Android Auto bekommen mitt­ler­weile die Version 10.2 der Anwen­dung zur Instal­lation ange­boten. Diese dürfte in den nächsten Tagen an alle Kunden verteilt werden. Offen­sicht­liche Neue­rungen bringt das Update nicht mit sich. Aller­dings schaltet Google Feature-Upgrades für Android Auto oft server­basiert und unab­hängig von der instal­lierten App-Version frei.

Denkbar wäre, dass Android Auto 10.2 ein reines Bugfix-Update ist - beispiels­weise um die Verbin­dungs­pro­bleme im Zusam­men­hang mit Pixel-Smart­phones von Google zu beheben. Der Chan­gelog im Play Store ist völlig veraltet und verweist auf Features wie eine verbes­serte Funk­tio­nalität von "Bitte nicht stören" oder den unab­hängig vom Smart­phone einstell­baren Dunkel­modus. Diese Funk­tionen sind aber bereits seit Monaten in Android Auto enthalten.

In einer weiteren Meldung berichten wir über die jetzt unter anderem auch für Android Auto geeig­nete ADAC-Drive-App.