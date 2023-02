Android Auto: Nächste Neuerung ist unterwegs

Google hat sich mit der Vertei­lung der neuen Benut­zer­ober­fläche für Android Auto viel Zeit gelassen. Das unter dem Code­wort "Cool­walk" vorbe­rei­tete Menü wurde erst­mals schon 2021 gesichtet und auf der Google I/O im vergan­genen Jahr offi­ziell ange­kün­digt. Anstelle des von Google seiner­zeit genannten Termins im Sommer verzö­gerte sich die Veröf­fent­lichung bis zum Winter.

Im Januar gab der Platt­form­betreiber nach Tests mit einer größeren Anzahl von Kunden schließ­lich bekannt, Cool­walk nun für alle Kunden anzu­bieten. Es sollten danach noch fast einein­halb Monate vergehen, bis tatsäch­lich (fast) alle Nutzer das aktu­elle Menü frei­geschaltet bekamen. Schon deutet sich eine weitere Neue­rung an. Wie schon bei Cool­walk geht es um Verän­derungen bei der Darstel­lung auf dem Auto-Display. Heller Hintergrund für Android Auto gesichtet

Quelle: shmykelsa auf Reddit Auf Reddit hat ein Nutzer einen Screen­shot gepostet, der Android Auto mit hellem Hinter­grund zeigt. Bislang zeigte sich das Menü stets im Dunkel-Modus. Wie es in einem Kommentar zum Screen­shot heißt, kommt die neue Darstel­lung derzeit nur bei der Navi­gati­ons­leiste und bei den Vorschlägen zum Einsatz, die ins Menü einge­blendet werden. Das Menü für die Einstel­lungen habe einen grauen Hinter­grund bekommen, in Apps sei der Hinter­grund weiterhin schwarz.

Heller Hinter­grund zeigte sich nach "Hack"

Der Nutzer, der den Test für die neue Darstel­lung bei Android Auto entdeckt hat, erklärte auf Nach­frage, der helle Hinter­grund ließe sich durch Einstel­lungen in der Datei "phenotype.db" erzwingen. Diese Datei enthält eine Daten­bank und verbirgt sich in den Google-Play-Diensten. Phenotype.db ist eigent­lich nicht zur Bear­bei­tung durch Endver­brau­cher gedacht. Denkbar wäre, dass Google die Neue­rung intern testet und auf seiner dies­jäh­rigen Entwick­ler­kon­ferenz offi­ziell vorstellt.

Die Google I/O findet voraus­sicht­lich im Mai statt. Der Konzern nutzt die Veran­stal­tung tradi­tio­nell, um Soft­ware-Neuheiten vorzu­stellen. Ob und wann der helle Hinter­grund von den Nutzern offi­ziell verwendet werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Denkbar wäre auch, dass Google den Modus ledig­lich auspro­biert, aber vorerst nicht veröf­fent­licht.

