Android Auto: Update für Google Maps wird verteilt

Google hat damit begonnen, eine verän­derte Version seiner Karten-App für Android Auto zu verteilen. Das berichtet das Online­magazin 9to5google. Den Angaben zufolge bekommt Google Maps auf dem Display im Auto eine neue Seiten­leiste mit Steuer-Elementen. Früher wurden die Menü­punkte nur dann ange­zeigt, wenn der Anwender mit der App inter­agiert hat - also den Finger auf den Touch­screen im Fahr­zeug gehalten hat, um im Anschluss eine Funk­tion auszu­lösen.

Nun sind die Menü­punkte dauer­haft zu sehen, wenn Google Maps auf dem Auto-Display geöffnet ist. Die Seiten­leiste ist trans­parent. Zudem zeigen Screen­shots das Menü auf der linken Seite der Karten-App. Früher wurden die Steu­erele­mente am rechten Display­rand ange­zeigt. Denkbar wäre, dass das Menü in Fahr­zeugen mit Lenkrad auf der rechten Seite eben­falls rechts ange­zeigt wird. Dann würden die Features gene­rell näher an den Fahrer rücken, was die Bedie­nung mögli­cher­weise verein­facht. Google passt Maps-App bei Android Auto an

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 9to5google.com Zu den Funk­tionen, die hier zur Verfü­gung stehen, gehören der Zugang zum Konfi­gura­tions­menü, die Stumm­schal­tung für akus­tische Navi­gati­ons­anwei­sungen, ein virtu­eller Schalter für die Ausrich­tung der Display-Ausrich­tung und Touch-Steu­erele­mente, mit denen der Nutzer die Zoom-Stufe inner­halb des auf dem Bild­schirm ange­zeigten Karten­aus­schnitts steuern kann.

Frei­schal­tung unab­hängig von der App-Version

Die Akti­vie­rung der neuen Menüs für Google Maps bei Android Auto erfolgt unab­hängig davon, welche App-Version auf dem Smart­phone instal­liert ist. Einem Smart­droid-Bericht zufolge gibt es beispiels­weise Nutzer, auf deren Handy noch Android Auto 9.9 instal­liert ist, obwohl längst die Version 10 der Anwen­dung zur Verfü­gung steht. Trotz der nicht aktu­ellen App ist die neue Vari­ante von Google Maps verfügbar.

Die Akti­vie­rung der verän­derten Ansicht für die Karten-App von Google erfolgt server­basiert. Wie lange es dauert, bis die Neue­rung bei allen Nutzern ankommt, ist schwer abzu­schätzen. In der Regel testet Google Neue­rungen bei Android Auto zunächst mit einem begrenzten Nutzer­kreis, um die Frei­schal­tung sukzes­sive auf weitere Anwender zu erwei­tern.

Im Rahmen einer weiteren Meldung haben wir über unseren Test mit dem Moto­rola-Adapter MA1 für die kabel­lose Android-Auto-Nutzung berichtet.

Podcast: Das leisten Android Auto und Apple CarPlay Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.