Android Auto: Neue Version bringt Feature-Upgrade

Wie berichtet hatte Google erst vor wenigen Tagen die Beta-Version von Android Auto 10.2 veröf­fent­licht. Mitt­ler­weile steht das Update als finale Version zur Verfü­gung, die über den Google Play Store an alle Nutzer verteilt wird. Dieses Mal ist in der neuen Version auch ein kleines Feature-Upgrade enthalten, das insbe­son­dere die Nutzer von Fahr­zeugen mit Elek­tro­motor schätzen werden.

Einer Meldung des Google Watch Blogs zufolge kann in den Einstel­lungen von Google Maps für Android Auto nun fest­gelegt werden, dass die Nutzung in einem E-Auto erfolgt. Dann werden in den Vorschlägen für Such-Kate­gorien auto­matisch Lade­sta­tionen anstelle der bei Autos mit Verbrenner-Motor übli­chen Tank­stellen ange­zeigt. Diese mussten bislang manuell gesucht werden, während sie jetzt auf virtu­ellen Knopf­druck zur Verfü­gung stehen. Neues Android-Auto-Feature für E-Autos

Foto: Image licensed by Ingram Image, Icon: Google, Montage: teltarif.de Schon mit den vergan­genen Versionen von Android Auto hatte Google Opti­mie­rungen einge­führt, die speziell für die Fahrer von E-Autos gedacht waren. So hatten Anwender schon mit der App-Version 9.9 die Möglich­keit, in den Einstel­lungen Lade­ste­cker auszu­wählen - beschränkt auf die in Europa übli­chen Typen. Der Schnell­zugriff auf Stand­orte von Lade­säulen war seiner­zeit aber noch nicht möglich.

Server­sei­tige Frei­schal­tung denkbar

Ob für den jetzt einge­führten Schnell­zugriff zwin­gend die neueste Version der Android-Auto-App erfor­der­lich ist, ist nicht bekannt. Denkbar wäre auch, dass Google die Funk­tion server­seitig frei­schaltet und dabei auch Nutzer berück­sich­tigt, die noch nicht die aktu­ellste Version der Anwen­dung instal­liert haben. Einem Smart­droid-Bericht zufolge sind die Lade­sta­tionen in den Kate­gorien zudem nur dann sichtbar, wenn im Menü für die Einstel­lungen von Android Auto die "Funk­tionen für Elek­tro­fahr­zeuge" ausge­wählt und die Lade­ste­cker fest­gelegt wurden.

Der Chan­gelog von Google bezieht sich auch nach diesem Update auf ältere Neue­rungen, während der Austausch der Tank­stellen durch Lade­sta­tionen, der tatsäch­lich neu ist, nicht genannt wird. Ein Update gibt es hingegen für die von Google veröf­fent­lichte Liste mit bekannten Fehlern bei Android Auto.

In einem weiteren Beitrag haben wir über unsere Erfah­rungen mit dem Moto­rola MA1 berichtet. Dabei handelt es sich um einen Adapter für die kabel­lose Android-Auto-Nutzung.

Podcast: Das leisten Android Auto und Apple CarPlay Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.