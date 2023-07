Android Auto bekommt neuen Google Assistant

Wie berichtet hat Google die Version 10.0 von Android Auto veröf­fent­licht. Nach einem Beta-Test sollte das Update in den nächsten Tagen auch regulär über den Google Play Store an alle Nutzer verteilt werden. Das Online­magazin 9to5Google bestä­tigt die schon während des Beta-Tests gemachte Erfah­rung, dass die neue App-Version auf den ersten Blick keine Verän­derungen mit sich bringt.

Die seit Anfang des Jahres an die Kunden verteilte Cool­walk-Benut­zer­ober­fläche bleibt demnach auch nach dem Wechsel zu Android Auto 10.0 weit­gehend unver­ändert. Wie es im Bericht weiter heißt, gibt es bei Android Auto aller­dings einen optisch neu gestal­teten Google Assistant. Ob diese Ände­rung mit dem App-Update zusam­men­hängt, ist aller­dings unklar. Wahr­schein­licher ist, dass Google diese Neue­rung eher zufällig gleich­zeitig server­seitig einge­führt hat.

Die Anwei­sungen für das Sprach­assis­tenz­system von Google werden nach der Vertei­lung des Updates als Popup-Fenster am unteren Rand des Displays im Auto darge­stellt. Unter­halb der Anzeige sind zudem Streifen in verschie­denen Farben zu sehen, die die Assistant-Einblen­dung vom rest­lichen Menü abgrenzt. Über ein eben­falls einge­blen­detes "x" kann der Google Assistant auch quasi "auf einen Klick" wieder gelöscht werden.

Funk­tio­nalität unver­ändert

Neue Google Assistant Anzeige bei Android Auto

Foto: 9to5google Verän­derte Funk­tionen sind mit der Neuge­stal­tung nicht verbunden. Der optisch neu aufge­stellte Google Assistant wurde aller­dings auch schon von ersten Nutzern in Deutsch­land gesehen. Demnach wurde bereits der inter­natio­nale Rollout gestartet. Denkbar wäre aber, dass Google die Ände­rung erst bei einer begrenzten Anzahl von Anwen­dern testet und später an alle poten­ziellen Inter­essanten verteilt.

Auch der Rollout der Cool­walk-Benut­zer­ober­fläche hatte viele Monate in Anspruch genommen. Erste Hinweise auf das neue Menü gab es schon im Jahr 2021. Im Mai 2022 wurde die Ände­rung offi­ziell vorge­stellt und für den Sommer verspro­chen. Aber erst in den ersten Monaten des Jahres 2023 wurde das Update in großem Stil an die Nutzer verteilt.

In vielen Fahr­zeugen kann Android Auto - wie auch Apple CarPlay - nur kabel­gebunden genutzt werden. In einem Ratgeber stellen wir Ihnen Adapter vor, die die draht­lose Anbin­dung des Smart­phones an Car-HiFi-Systeme ermög­lichen.