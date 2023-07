Podcast: Das leisten Android Auto und Apple CarPlay

Android Auto und Apple CarPlay gibt es nun schon seit einigen Jahren. In immer mehr Fahr­zeugen sind die beiden Dienste verfügbar. Doch wofür eignen sich die Erwei­terungen, mit denen sich Smart­phone-Apps auf das Auto-Display bringen lassen? Wann ist die Nutzung sinn­voll und in welchen Situa­tionen sind Android Auto und Apple CarPlay viel­leicht auch verzichtbar? Darüber spre­chen wir im heutigen Podcast mit teltarif.de-Chef­redak­teur Thomas Michel, der in den vergan­genen Monaten die Möglich­keit hatte, zwei Adapter für kabel­loses Android Auto zu testen.

Foto: teltarif.de Wir konnten AAWireless und den Moto­rola-Adapter für kabel­loses Android Auto auspro­bieren. AAWireless war so etwas wie der Pionier unter diesen Produkten. Das Moto­rola-Gerät wurde erst im vergan­genen Jahr vorge­stellt und ist seit wenigen Wochen in Deutsch­land erhält­lich. Was leisten die beiden Geräte? Worin unter­scheiden sie sich? Welches ist das viel­leicht bessere Gerät? Das eines unserer Themen im neuen teltarif.de-Podcast.

Darüber hinaus bespre­chen wir, warum Android Auto und Apple CarPlay - je nach Anfor­derung des Nutzers - vor allem bei Fahrten in einem Miet­wagen sinn­voll sind, während die Dienste im eigenen Auto viel­leicht verzichtbar sind. Wir blicken aber auch in die Zukunft: Wie wird die Nutzung von Connected Services und Apps im Auto künftig aussehen? Auch dazu erfahren Sie mehr in der neuen Folge von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

