Viel Auswahl: Adapter für Android Auto & Apple CarPlay

Nicht alle Info­tain­ment­sys­teme offe­rieren eine draht­lose Verbin­dung per Android Auto und Apple CarPlay. Um Kabel­salat im Cockpit vorzu­beugen, bieten sich entspre­chende Adapter an. Wir stellen Ihnen eine Auswahl dieses Zube­hörs vor. Für das Nach­rüsten müssen Sie nicht allzu tief in die Tasche greifen. Schon ab rund 60 Euro gibt es brauch­bare Adapter für Android Auto und Apple CarPlay. Sollte das Vehikel über kein Display verfügen, lässt sich ein solches nach­rüsten, um die Vorteile der beiden Systeme nutzen zu können.

Fahr­zeug-Upgrades für moderne Info­tain­ment-Features

Apple zeigte sich als Pionier und ermög­lichte ab März 2014, das Auto­radio in ein Display und eine Steu­erein­heit für ein iPhone zu verwan­deln. Apple CarPlay war geboren. Ein Jahr später zog Google mit seiner Android Auto getauften Lösung nach. Dieses bietet eine ähnliche Funk­tio­nalität. Das Smart­phone lässt sich entweder kabel­gebunden via USB oder drahtlos via WLAN mit den Info­tain­ment­sys­temen verbinden. Mitt­ler­weile gibt es massen­haft Zubehör, um Auto­radios um Wi-Fi für Android Auto und CarPlay zu erwei­tern.

Selbst die erfor­der­lichen Displays lassen sich nach­rüsten. Wir stellen Ihnen verschie­dene Adapter und Bild­schirme in der folgenden Bilder­strecke vor.

