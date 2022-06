Android Auto kabellos: Mehrere Adapter verfügbar

Android Auto und Apple CarPlay sind zwar heut­zutage fast Stan­dard bei neuen Fahr­zeugen. Viele Autos unter­stützen aber nur die kabel­gebun­dene Nutzung der beiden Verfahren, die es ermög­lichen, Smart­phone-Apps über das Display des Car-HiFi-Systems zu bedienen. Abhilfe bieten Adapter, die zwischen­geschaltet und mit dem Multi­media-System des Autos verbunden werden. Die Verbin­dung zwischen Handy und Adapter ist drahtlos möglich.

AA Wire­less machte sich schon vor mehr als einem Jahr einen Namen als Hersteller solcher Black­boxen. Das Projekt wurde über Indie­gogo finan­ziert. Der Andrang von Inter­essenten war hoch. Aller­dings verzö­gerten Produk­tions­pro­bleme immer wieder die Auslie­ferung. Dann waren die Geräte nur in kleinen Stück­zahlen lieferbar. Die Engpässe gehören mitt­ler­weile der Vergan­gen­heit an. Wer heute bestellt, soll den Android-Auto-Adapter noch im Juni bekommen. AA Wireless Adapter jetzt gut verfügbar

Quelle: aawireless.io 79 Euro kostet das Gerät auf Indie­gogo. Der Versand erfolgt welt­weit. Demnächst will der Hersteller anstelle von Indie­gogo einen eigenen Online-Shop eröffnen. Ob sich an den Kondi­tionen für poten­zielle Käufer dadurch etwas ändert, ist nicht bekannt. Ein Konkur­renz­pro­dukt mit der Bezeich­nung Carsifi ist mit 83 Euro etwas teurer und soll eben­falls noch in diesem Monat lieferbar sein. Ein Android-Auto-Adapter von Moto­rola, der Anfang des Jahres in den USA ange­boten wurde, war nach wenigen Wochen ausver­kauft.

Android-Auto-Version 7.7 verfügbar

Google hat unter­dessen die Version 7.7 von Android Auto veröf­fent­licht. Das Update wird über den Google Play Store verteilt. Neue Funk­tionen sind bislang nicht zu sehen, könnten aber auch noch server­seitig frei­geschaltet werden. Im Umfeld der Google I/O wurde ange­kün­digt, dass die Cool­walk-Benut­zer­ober­fläche in diesem Sommer verteilt wird.

Neben neuen Funk­tionen wäre es ange­bracht, auch an der Stabi­lität von Android Auto zu arbeiten. Besitzer einiger Samsung-Smart­phones berichten davon, dass der Dienst zumin­dest in einigen Fahr­zeugen (mögli­cher­weise abhängig von der Display-Auflö­sung) nicht funk­tio­niert. Zuletzt gab es sogar Probleme in Verbin­dung mit Google-Pixel-Handys.

Es gibt frei­lich auch Fahr­zeuge, bei denen sich Android Auto und Apple CarPlay stan­dard­mäßig nicht nutzen lassen, weil das Auto­radio dafür nicht geeignet ist. Doch auch dafür gibt es Nach­rüst­lösungen.