Android Auto Version 9.4 startet in die Beta-Phase

Android Auto 9.4 ist als Beta-Version verfügbar. Eine Neue­rung zeigte sich für erste Nutzer schon in einer früheren Beta, während der von Google veröf­fent­lichte Chan­gelog nicht in allen Punkten aktuell ist.

Google hat die Version 9.4 von Android Auto veröf­fent­licht. Das Update ist im ersten Schritt für Inter­essenten verfügbar, die am Beta-Test für die Anwen­dung teil­nehmen. Wer sich hierfür regis­triert hat, bekommt die neue App-Version über den Google Play Store. Andern­falls ist es möglich, die Instal­lati­ons­datei beispiels­weise von der APK-Mirror-Seite herun­ter­zuladen.

Google liefert zwar einen Chan­gelog mit. Dieser bezieht sich aber zumin­dest teil­weise auf bereits bekannte Features wie die bessere Funk­tio­nalität des Nicht-stören-Modus und die dunkle Benut­zer­ober­fläche im Auto unab­hängig von den Einstel­lungen, die direkt auf dem Smart­phone gelten. Darüber hinaus nennt Google Fehler­kor­rek­turen und andere, nicht näher beschrie­bene Verbes­serungen.

Update für Android Auto

Screenshot: teltarif.de, Logo: Google, Montage: teltarif.de Ein Blick auf die Benut­zer­ober­fläche von Android Auto zeigt nach der Instal­lation der neuen Beta-Version keine Neue­rungen. Google hat also offenbar vor an Opti­mie­rungen für die Soft­ware gear­beitet. Im offi­ziellen Commu­nity-Forum des Konzerns hat das Android-Auto-Team eine Liste bekannter Fehler veröf­fent­licht, die regel­mäßig aktua­lisiert wird. Hier zeigen sich auch die "Baustellen", an denen die Entwickler aktuell arbeiten.

Neues Wetter-Widget für Android Auto

Google arbeitet daran, künftig wieder eine Wetter-Anzeige für den jeweils aktu­ellen Aufent­haltsort bei Android Auto anzu­bieten. Warum diese Funk­tion vorüber­gehend entfernt wurde, ist nicht bekannt. Künftig soll ein Widget dafür sorgen, dass Nutzer die jeweils aktu­elle Tempe­ratur, die Tiefst- und Höchst­tem­peratur am jewei­ligen Aufent­haltsort über Android Auto erfahren. Zudem soll eine kleine Grafik anzeigen, ob es beispiels­weise sonnig oder bewölkt ist.

Neues Wetter-Widget bei Android Auto

Quelle: support.google.com/androidauto, Screenshot: teltarif.de Erste Anwender sehen das neue Widget nach der Instal­lation von Android Auto 9.3 oder höher. Eine möglichst aktu­elle Beta-Version ist aber kein Garant dafür, dass das Widget auch wirk­lich auf dem Auto-Display auftaucht. Neue Funk­tionen schaltet Google in der Regel server­seitig frei. Das ist im Fall des Wetter-Widgets derzeit offenbar nur bei einer kleinen Anzahl von Nutzern der Fall.

Für Mai hat Google seine dies­jäh­rige Entwick­ler­kon­ferenz ange­kün­digt. Im Rahmen der Veran­stal­tung könnte der Konzern auch Neue­rungen rund um Android Auto ankün­digen. Wie berichtet ist die erste öffent­liche Beta-Version von Android 14 schon vorab veröf­fent­licht worden.