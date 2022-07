Automatische Audio-Umschaltung

Google bietet ab sofort die auto­mati­sche Audio-Umschal­tung für Blue­tooth-Kopf­hörer an, die mit Android-Smart­phones oder -Tablets gekop­pelt sind. Das hat der Hersteller einem Bericht von Caschys Blog zufolge im Zusam­men­hang mit dem Start der Vorbe­stel­lungen für Pixel 6a und Pixel Buds Pro erklärt. Die Funk­tion soll ähnlich arbeiten wie bei den AirPods von Apple, mit denen Anwender eben­falls die Audio­quelle wech­seln können, ohne die Head­sets manuell umschalten zu müssen.

Dem Bericht zufolge setzt Google für die auto­mati­sche Audio-Umschal­tung auf Fast Pair. Künst­liche Intel­ligenz soll dafür sorgen, dass der Nutzer über die Audio­quelle hört, deren Wieder­gabe er gerade wünscht. So hat ein Tele­fon­anruf in der Regel Vorrang vor der Musik­wie­der­gabe oder vor Benach­rich­tigungs­tönen und anderen Geräu­schen.

Wer sich beispiels­weise am Tablet ein Video ansieht, soll somit keine akus­tische Mittei­lung über eine auf dem Handy einge­hende Nach­richt bekommen. Ein Tele­fon­anruf wird aber sehr wohl signa­lisiert. Wie es weiter heißt, kann der Anwender auf virtu­ellen Knopf­druck auf dem jewei­ligen Touch­screen wieder auf die ursprüng­lich wieder­gege­bene Tonquelle umschalten.

Auftakt mit den Pixel Buds Pro

Nach Google-Angaben soll die auto­mati­sche Audio-Umschal­tung zum Start mit den Pixel Buds Pro in Verbin­dung mit Android-Smart­phones und -Tablets funk­tio­nieren, die die Blue­tooth-Multi­point-Technik beherr­schen. Dieses Features ermög­licht die gleich­zei­tige Verbin­dung von Head­sets mit zwei Geräten. Nach den Google-eigenen Kopf­hörern soll die neue Funk­tion künftig auch mit ausge­wählten Head­sets von Sony und JBL zur Verfü­gung stehen.

Perspek­tivisch will Google die Auto­matik nicht auf Android-Geräte beschränken. Statt­dessen ist es vorge­sehen, weitere Platt­formen und Geräte einzu­beziehen. An welche Endge­räte der Konzern dabei denkt, hat er bislang aber ebenso wenig verraten wie einen poten­ziellen Zeit­rahmen für die Umset­zung der Erwei­terung. Anwender, die die auto­mati­sche Audio-Umschal­tung nicht nutzen möchten, können die Funk­tion in den Einstel­lungen in der Rubrik "Gerä­tede­tails" abschalten.

