Als Auto­fahrer hat man es nicht immer leicht: Schon die Frage nach der Tank­stelle mit dem güns­tigsten Sprit kann zu einer echten Heraus­forde­rung werden. Ist man erstmal unter­wegs, egal ob in der Stadt oder auf der Auto­bahn, kommt es zu noch mehr Fragen. Wo finde ich einen Park­platz? Wer hilft mir bei einer Panne im Ausland? Was bedeuten eigent­lich die Schilder, die mir ständig begegnen? In solchen Fällen kommt einem das Smart­phone mit vielen nütz­lichen Apps für Auto­fahrer zu Hilfe und bietet eine gute Alter­native zu teuren und fest in den Fahr­zeugen einge­bauten On-Board-Compu­tern.

Egal ob Navi­gati­onshilfen, Unter­stüt­zung bei der Suche nach Park­plätzen oder Pannen­hilfen, in unserer Bilder­strecke stellen wir Ihnen 11 kosten­lose Android-Apps vor, die alle im Play Store erhält­lich sind und dem Auto­fahrer den Alltag oder Reiseweg etwas erleich­tern.

