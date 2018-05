11 mal kostenlos: Android-Apps für Autofahrer

Als Autofahrer hat man es nicht immer leicht: Schon die Frage nach der Tankstelle mit dem günstigsten Sprit kann zu einer echten Herausforderung werden. Ist man erstmal unterwegs, egal ob in der Stadt oder auf der Autobahn, kommt es zu noch mehr Fragen. Wo finde ich einen Parkplatz? Wer hilft mir bei einer Panne im Ausland? Was bedeuten eigentlich die Schilder, die mir ständig begegnen? In solchen Fällen kommt einem das Smartphone mit vielen nützlichen Apps für Autofahrer zu Hilfe und bietet eine gute Alternative zu teuren und fest in den Fahrzeugen eingebauten On-Board-Computern.

Egal ob Navigationshilfen, Unterstützung bei der Suche nach Parkplätzen oder Pannenhilfen, in unserer Bilderstrecke stellen wir Ihnen 11 kostenlose Android-Apps vor, die alle im Play Store erhältlich sind und dem Autofahrer den Alltag oder Reiseweg etwas erleichtern.

Durch unsere Auswahl geht es mit einem Klick aufs Bild.