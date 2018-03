Android-Apps von F-Droid: Die sichere Play Store-Alternative

Der Play Store von Google ist für die allermeisten Android-Nutzer schon allein aus Sicherheitsgründen die einzige Quelle für Apps. Denn hier prüft Google, was in das Verzeichnis aufgenommen wird. Doch es gibt eine mehr als ebenbürtige Alternative.

Sicherer App-Store F-Droid Ein App-Store, der höchsten Wert auf Transparenz, Datenschutz und Privatsphäre legt - das klingt zu schön, um wahr zu sein. Doch er existiert in Gestalt von F-Droid, einem Angebot für Android-Nutzer. In den F-Droid-Katalog werden nur freie, quelloffene und zuvor von ehrenamtlichen Unterstützern geprüfte Apps aufgenommen, erklärt das Portal Mobilsicher.de. Darüber hinaus ist das komplette Angebot kostenlos, eine Registrierung ist nicht erforderlich und es werden auch sonst keine Daten erhoben. Es ist kein Problem, Play Store und F-Droid nebeneinander zu nutzen.

Jeder kann Apps für den F-Droid-Store vorschlagen, wenn diese den FOSS-Kriterien entspricht. FOSS steht für Free and Open Source Software. Vor der Freigabe werden sie aber auf Datenschutz und Sicherheit geprüft. Im Zweifel passen Entwickler ihre Apps auch an, damit sie den F-Droid-Kriterien entsprechen, so die Experten. Verbraucher können sich so sicher sein, dass sie Anwendungen installieren, die etwa frei von Analysenetzwerken oder Werbe-Tracking sind und so die Privatsphäre des Anwenders respektieren.

Keine ungeprüften APK-Dateien

Die quelloffenen Apps bei F-Droid bieten außerdem den Vorteil, dass sie jederzeit durch unabhängige Dritte überprüft werden können. Ein weiteres Sicherheitsplus von F-Droid ist, dass man keine fertigen von Entwicklern übernommenen Programmdateien (APK-Dateien) herunterlädt. Stattdessen werden die Anwendungen standardmäßig aus dem geprüften Quellcode erstellt. So wird sichergestellt, dass jeder Download auch tatsächlich und ausschließlich auf dem überprüften Programmcode beruht, und nicht noch jemand heimlich etwas an einer App hinzufügt oder ändert.

Eine App-Überprüfung kann lange dauern und sich für den jeweiligen Entwickler recht kompliziert gestalten, wenn es Nachfragen gibt, erklären die Experten. Dies sei einer der Gründe, warum bei F-Droid vergleichsweise wenige Apps zur Verfügung stehen: Derzeit sind es rund 1600.

F-Droid-Store auf dem Smartphone installieren

Um auf seinem Telefon Anwendungen aus anderen Quellen als dem Play Store - also auch von F-Droid - installieren zu können, muss man bis einschließlich Android 7 in den Sicherheitseinstellungen die "Installation aus unbekannten Quellen" erlauben. Mit Android 8 ist aus dieser Einstellung eine Berechtigung zur Installation geworden, die man etwa einem Browser oder eben auch der F-Droid-App-erteilen kann.

Die F-Droid-App, mit der sich dann auf Smartphone oder Tablet die F-Droid-Anwendungen durchforsten und verwalten lassen, kann man herunterladen und installieren, indem User mit dem Mobilgerät im Browser die Seite https://f-droid.org ansteuern und auf den Button "F-Droid herunterladen" klicken (F-Droid-App). Alternativ öffnet man diese Adresse einfach auf dem Rechner und scannt dann den QR-Code auf der Startseite.

Es gibt übrigens noch weitere Alternativen, um Apps für das eigene Android-Handy installieren zu können. In einer weiteren News haben wir Ihnen bereits einige Play-Store-Alternativen vorgestellt.