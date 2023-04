Android: Mehr Kontrolle über Ihre Kontodaten

Google will Nutzern im Bereich Daten­schutz mehr Trans­parenz bieten. Im Android Deve­lopers Blog infor­miert das Unter­nehmen darüber, dass Nutzer künftig mehr Kontrolle über ihre Konto­daten bekommen sollen.

Zunächst richten sich die Infor­mationen an App-Entwickler, schließ­lich müssen diese die neue Richt­linie umsetzen. Nutzer von Google Play sollen die Ände­rungen Anfang des kommenden Jahres sehen können. Sollten Entwickler mehr Zeit benö­tigen, können Sie bis zum 31. Mai 2024 eine Verlän­gerung bean­tragen, um die neue Richt­linie später umzu­setzen.

Einfach Konto und persön­liche Daten löschen

Android-Nutzer sollen bald App-Konten einfacher löschen können

Foto: dpa Entwickler müssen gemäß der neuen Richt­linie künftig eine Option bereit­stellen, um Nutzern das einfache Löschen von Konten und Daten inner­halb einer App zu ermög­lichen. Das gilt für Apps, die die Erstel­lung von App-Konten anbieten. Die Option soll im Formular mit Infor­mationen zum Daten­schutz verlinkt sein, damit Nutzer nicht erst eine App neu instal­lieren müssen.

Nachdem ein Nutzer die Anfrage zum Löschen des Kontos gestellt hat, müssen App-Anbieter dem nach­kommen und auch die mit dem Konto verknüpften Daten löschen. Google bietet den Entwick­lern darüber hinaus eine Möglich­keit, dem Nutzer eine Auswahl bereit­zustellen. Dieje­nigen, die ein App-Konto nicht gänz­lich löschen wollen, können auch nur bestimmte Daten wie Akti­vitäts­ver­lauf, Bilder oder Videos entfernen lassen. Sofern Entwickler dazu verpflichtet sind, bestimmte Daten aus Gründen der Sicher­heit, Betrugs­prä­ven­tion oder der Einhal­tung von gesetz­lichen Vorschriften zu spei­chern, müssen sie Infor­mationen zur Aufbe­wah­rung der Daten offen­legen.

Wie die Umset­zung der neuen Richt­linie aussehen könnte, zeigen die Android-Entwickler anhand einer Grafik (s. Screen­shot). In den Daten­schutz­infor­mationen für den Nutzer gibt es eine Option, über die der Nutzer das Löschen von persön­lichen Daten anfragen kann. In einem nächsten Schritt kann der App-Entwickler einen Link zu seiner Webseite hinter­legen. Auf diese Weise muss der Nutzer die App nicht erst neu instal­lieren. Demo der neuen Datenlösch-Option

Bild via Android Developers Blog

Grund­sätz­liche Sicher­heits­tipps

Auf Geräten wie Smart­phone und Tablet sammeln sich schnell wich­tige persön­liche Daten an. Daher ist es äußerst ratsam, die Geräte möglichst mit aktu­eller Soft­ware zu betreiben, sofern diese vom Anbieter bereit­gestellt wird. Smart­phones, die am längsten mit Soft­ware-Updates versorgt werden, haben wir in einer Über­sicht zusam­men­gestellt.

In einem Ratgeber lesen Sie wich­tige Tipps zum Schutz gegen Tracking, Malware & Phis­hing.