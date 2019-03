Android 9.0 Pie für Huawei P10, Mate 9, Honor 9 & mehr

Huawei hat eine große Update-Welle gestartet, gleich acht Smartphones erhalten aktuell einen Versionssprung auf Android 9.0 Pie. Dabei handelt es sich vornehmlich um ältere Modelle aus den Jahren 2016 und 2017. Es sind die Mobilgeräte Huawei P10, Huawei P10 Plus, Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro, Huawei Mate 9 Porsche Design, Honor V9, Honor 9 und Huawei Nova 2s. Somit spendiert der Hersteller den nicht mehr allzu neuen Handys nach Android Oreo (EMUI 8.0) bereits die zweite große Aktualisierung.

Huawei legt mit Update-Offensive los

Die Ankündigung der Huawei-Update-Welle

Nicht nur bei Samsung ist ein positiver Trend bezüglich der Auslieferung neuer Software zu erkennen, auch die chinesische Konkurrenz holt auf. Das Phablet Huawei Mate 9 kam im Dezember 2016 mit Android 7.0 Nougat in den Handel, Mate 9 Pro und Mate 9 Porsche Design folgten im Januar 2017 mit demselben Betriebssystem. Nutzer dieses Trios sollten nach einem Update auf Android 9.0 Pie Ausschau halten.

Die Produktreihe Huawei P10 feiert diesen Monat ihr zweijähriges Bestehen. Als Geburtstagsgeschenk rollt der Hersteller ebenfalls eine Aktualisierung aus, zumindest für das Standardmodell und die Plus-Ausgabe. Besitzer eines Huawei P10 Lite gehen leider leer aus. Beim Honor V9 handelt es sich um die chinesische Version des Honor 8 Pro. User dieses Mobilgeräts dürfen sich ebenfalls über Android Pie freuen. Zu guter Letzt sei noch das Update für das Ende 2017 erschienene Huawei Nova 2s erwähnt.

Verfügbarkeit der Updates

Huawei spricht von einem internationalen Rollout. Bislang gibt es aber noch keine uns bekannten Sichtungen in Deutschland. Wie gewohnt verteilt das Unternehmen die Updates in Wellen, um bei etwaigen Problemen rechtzeitig die Notbremse ziehen zu können. Das neue Betriebssystem wird direkt vom Smartphone aus über das Internet (Over the Air) aufgespielt. Android 9.0 kommt in Gestalt von EMUI 9.0 auf die besagten Smartphones und bringt unter anderem Verbesserungen der KI, eine schnellere Reaktion und die für Mobile-Games wichtige Funktion GPU Turbo 2.0 mit sich. (mydrivers via gizmochina)

Welche weiteren Handys auch anderer Hersteller das Update auf Android 9.0 Pie bereits erhalten haben oder noch bekommen sollen, können Sie auf unserer ständig aktualisierten Ratgeber-Seite nachsehen.

