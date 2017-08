Android 7.1 Nougat für Samsung Galaxy S8 & Plus kommt

Für das Samsung Galaxy S8 und S8 Plus ist offenbar das Update auf Android 7.1 alias Nougat in Arbeit. Dieses wird vor Android 8.0 noch zwischengeschoben.

Samsung Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus erhalten noch Android 7.1 Für das Samsung Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus ist offenbar das Firmware-Update auf Android 7.1 alias Nougat in Arbeit. So wird die neue Software wohl von Samsung bereits auf seinen beiden Highend-Smartphones getestet, wie bei Reddit veröffentlicht wurde.

Auf der australischen Webseite von Vodafone ist ein entsprechender Hinweis aufgetaucht. Das Nougat-Update soll vor allem Verbesserungen in der Stabilität bringen und einige Fehler beheben. Im Vergleich zu Android 7.0 wird es kaum neue Funktionen geben. Eines der neuen Features sind die App-Shortcuts: So lassen sich per Fingertipp auf eine App kleine Menüs öffnen, über die der Nutzer App-spezifische Anwendungen ausführen kann. Außerdem ist in Android 7.1 ein versteckter Panik-Modus gegen Malware implementiert.

Am 23. August wird Samsung sein Galaxy Note 8 in New offiziell machen. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass auf dem Galaxy Note 8 Android 7.1 läuft.

Android 7.1, obwohl bereits Android 8.0 in Sicht?

Samsung wird das Update auf Android 7.1 für das Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus vergleichs­weise spät bringen. So ist sogar eine Verteilung kurz vor dem Release von Android 8.0 möglich. Gerüchten zufolge könnte Android 8.0 bereits im August erscheinen, denkbar wäre auch eine Vorstellung zusammen mit den neuen Pixel-Modellen von Google im Herbst bzw. Anfang Oktober. Sehr wahrscheinlich liefert Google die neuen Smartphone gleich ab Werk mit Android 8.0 aus.

Google hatte erst kürzlich erste Details zu Android 8.0 (Android O) ausgeplaudert. Mit Android 8.0 O erhalten Nutzer wohl unter anderem eine Bild-in-Bild-Funktion, weitere Benachrichtungs­kanäle, Background-Limits für Apps sowie ein verbessertes Kopieren von Text.

Auf unserer Ratgeberseite erfahren Sie alle möglichen relevanten Informationen zu Android 8.0.