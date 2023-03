Cool: Android 15 hat den Codenamen Vanilleeis

Tira­misu wird noch eifrig verteilt und der gestürzte Kuchen befindet sich in der Test­phase, dennoch kündigt sich schon das Vanil­leeis an. Wer sich inten­siver mit der Android-Materie beschäf­tigt, dürfte erahnt haben, dass damit die kalo­rien­hal­tigen Code­namen der Itera­tionen gemeint sind.

Seit der Version 1.1, welche intern die Bezeich­nung Petit Four, ein fran­zösi­sches Klein­gebäck, trug, tischt Google Lecke­reien als Anhängsel auf. So soll Android 15 den Code­namen Vanilla Ice Cream, also Vanil­leeis, besitzen. Doch auch an Google Play wird eifrig gear­beitet, wie eine Warnung vor App-Problemen veran­schau­licht.

Lecker: Vanil­leeis alias Android 15

Android 15 soll den Codenamen Vanilla Ice Cream (Vanilleeis) haben

Foto: dpa Allmäh­lich gehen Google die Buch­staben aus. Mit Android 15 V, was für Vanil­leeis steht, ist das Entwick­ler­studio beim 22. Buch­staben des modernen latei­nischen Alpha­bets ange­kommen. Es verbleiben also noch drei Konso­nanten, bis sich das Team eine neue Nomen­klatur für seine Code­namen ausdenken muss. Der stets gut infor­mierte Redak­teur Mishaal Rahman beteuert, früher als sonst die interne Bezeich­nung der nächsten Android-Itera­tion erfahren zu haben. So soll Vanilla Ice Cream auf Upside Down Cake (Android 14) und Tira­misu (Android 13) folgen.

Google Play warnt vor App-Problemen

Früher hat Google die süßen Beinamen noch aktiv beworben und beispiels­weise seinen Campus mit passenden Figuren ausge­stattet. Mitt­ler­weile steht dieses Anhängsel aber nicht mehr im Vorder­grund. Da es zahl­reiche Zwischen­ver­sionen gab, wird Android 15 zwar die 15. Haupt­ver­sion, aber die insge­samt 35. allge­meine Version des mobilen Betriebs­sys­tems sein. Zunächst erscheint Android 14 im Spät­sommer oder frühen Herbst dieses Jahres. Ein Jahr später sollte dann Android 15 fertig­gestellt sein.

Warnung vor potenziellen App-Problemen

Bild: Felixlix45 / Telegram Insbe­son­dere aufwen­dige Mobile-Games können ausla­dende Datei­größen annehmen. So bean­sprucht beispiels­weise Genshin Impact 20 GB Spei­cher­platz auf dem Smart­phone. Es ist ärger­lich, wenn man sich solch eine Soft­ware herun­ter­lädt und dann merkt, dass sie nicht gut auf dem eigenen Handy funk­tio­niert oder über­haupt nicht startet. Mishaal Rahman macht darauf aufmerksam, dass erste Anwender jetzt Hinweise auf poten­zielle App-Probleme in Google Play vorfinden. So bekam beispiels­weise ein Nutzer eine Warnung, dass das Spiel CarX Street auf seinem Mobil­gerät wahr­schein­lich nicht reibungslos funk­tio­niert.

