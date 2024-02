Android 15: Berechtigung für Einmalpasswörter und mehr

Google will das Auslesen von Einmal­pass­wör­tern durch unbe­rech­tigte Apps in Android 15 unter­binden. Solche einma­ligen Codes werden von der Zwei-Faktor-Authen­tifi­zie­rung genutzt und sollen für mehr Sicher­heit sorgen. Aller­dings könnte es sein, dass Angreifer diese Infor­mationen durch Benach­rich­tigungen ausspio­nieren. Eine neue Berech­tigung verlangt künftig eine expli­zite Zustim­mung für den Zugriff auf sensible Benach­rich­tigungen. Außerdem ist es möglich, dass Google Dritt­anbieter von dem Verfahren ausschließt. Ein schnel­leres Laden von Inter­net­seiten wird ein weiterer Plus­punkt von Android 15.

Android 15 bringt 2FA-Schutz mit sich

Android 15 hat einen besseren Umgang mit Einmalpasswörtern

Android Authority Die Zwei-Faktor-Authen­tifi­zie­rung ist ein zusätz­licher Schutz­mecha­nismus. Für das Einloggen in einen Service muss der Anwender hierfür einen bestimmten Code eingeben. Dieser landet auf dem Smart­phone via SMS oder E-Mail. Meis­tens taucht eine Benach­rich­tigung auf dem Mobil­gerät auf, in welcher das Einmal­pass­wort bereits zu erspähen ist. Und genau dieser Umstand kann zu einer Sicher­heits­lücke werden. Android Autho­rity hat im Quell­code von Android 14 QPR3 Beta 1 ein Feature für Android 15 entdeckt, welches diesem Problem Einhalt gebieten soll.

Es handelt sich um eine Berech­tigung namens Receive Sensi­tive Noti­fica­tions, also „empfind­liche Benach­rich­tigungen erhalten“. Der User muss zustimmen, dass eine App auf diese Infor­mationen zugreifen darf. Da es sich um ein empfind­liches Feature handelt, sollen es nur bestimmte Apps nutzen. Etwa jene vom Hersteller und Google. Es ist unwahr­schein­lich, dass Android 15 die Berech­tigung für sensible Benach­rich­tigungen für Dritt­anbieter-Apps öffnet. Außerdem sind eine allge­meine Berech­tigung für das Lesen von Benach­rich­tigungen und das Ausblenden von Einmal­pass­wör­tern auf dem Sperr­bild­schirm ange­dacht.

Android 15: Schnel­leres Laden von Webseiten

Heutige Smart­phones haben mitt­ler­weile Arbeits­spei­cher­größen ähnlich jene von Note­books. Dieser RAM liegt abseits inten­siver Nutzungs­sze­narien oft brach. In Android 15 soll die sukzessiv stei­gende RAM-Größe zu einem schnel­leren Laden von Inter­net­seiten verwendet werden. Das berichtet Android Police. Googles Betriebs­system mit dem Code­namen Vanilla Ice Cream soll bestimmte Bereiche des System Web View perma­nent im Arbeits­spei­cher halten. Apps, die von dieser Android-Kompo­nente Gebrauch machen, beispiels­weise Inter­net­browser und RSS-Reader, würden durch den schnel­leren Zugriff profi­tieren.

