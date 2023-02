Android-Handys sind künftig von Haus aus als Webcam nutzbar

Wenn keine Webcam parat ist, nimmt man zur Not das Smart­phone. Android-Geräte unter­stützen das Feature in Zukunft stan­dard­mäßig. Zusätz­liche Soft­ware wird obsolet.

Wer sein Android-Smart­phone als Webcam verwenden möchte, muss demnächst keine Dritt­anbieter-Apps mehr bemühen. Eine künf­tige Itera­tion des mobilen Betriebs­sys­tems wird diese Möglich­keit stan­dard­mäßig an Bord haben. Viel­leicht ein Feature von Android 14? Insbe­son­dere in sich wandelnden Zeiten mit verstärkt ausge­übtem Home-Office wäre das eine sinn­volle Erwei­terung. Mit einer nativen Inte­gra­tion könnte der Webcam-Modus in Android fehler­freier und effi­zienter funk­tio­nieren. Das Feature wurde im Quell­text von Android entdeckt. Für die Verbin­dung mit dem Computer ist ein USB-Kabel und ein spezi­eller USB-Stan­dard erfor­der­lich.

Agiert das Android-Handy bald von Haus aus als Webcam?

Smartphone-Kameras könnten bald in Android leichter als Webcam agieren

Samsung Die Video­tele­fonie erlebt in der Pandemie-Ära ein Hoch. Ob im privaten oder beruf­lichen Alltag, die persön­liche Kommu­nika­tions­methode ist äußerst beliebt. Nicht jeder Anwender hat aber eine dedi­zierte Webcam oder ein Note­book mit einer solchen inte­griert. Deshalb greifen viele Teil­nehmer zu ihrem Smart­phone und richten es per Dritt­anbieter-Soft­ware als Webcam für Skype und Co. ein. Dieser Schritt könnte künftig entfallen, wie der Jour­nalist Mishaal Rahman in Erfah­rung gebracht hat. Im aktu­ellen Quell­text von Android stieß er nämlich auf inter­essante Code­zeilen.

Voraus­set­zung für den kommenden Webcam-Einsatz

Ein neuer Dienst mit der Bezeich­nung „DeviceAsWebcam“, also Gerät als Webcam, weckt Aufmerk­sam­keit. Wie der Name bereits vermuten lässt, verwan­delt er das Handy in eine Inter­net­kamera. Bislang erkennt Android zwar externe über den USB-Port ange­schlos­sene Webcams, kann aber ohne zusätz­liche Soft­ware nicht als eine solche agieren. In iOS ist diese Funk­tio­nalität hingegen schon länger Stan­dard. Mit einem Mac lässt sich ein iPhone als Webcam für FaceTime und Co. verwenden.

Der Webcam-Quellcode von Android

Mishaal Rahman Smart­phones, Tablets, Netbooks und andere Gerät­schaften mit Android erhalten mit Android 14 oder einer anderen Version das Webcam-Feature. Um von diesem Gebrauch machen zu können, muss das betref­fende Gerät den Stan­dard UVC (USB video class) unter­stützen. Dieser Stan­dard ermög­licht es, Video­daten an ein Empfän­ger­gerät zu trans­ferieren. Nur die System-Apps und die Einstel­lungen-App sollen die Daten in diesem Modus lesen können.

