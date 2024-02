Android 14 QPR2: Das steckt im großen Funktionsupdate

Demnächst erhalten Pixel-User durch Android 14 QPR2 zahl­reiche Soft­ware-Erwei­terungen. Ferner tüftelt Google an weiteren Komfort­funk­tionen.

Kommenden Monat rollt Google das finale Quar­tals-Funk­tions­update Android 14 QPR2 für seine Pixel-Smart­phones aus. Eine Über­sicht zeigt die erwar­teten Features. Etwa halten ein schnel­leres Teilen des WLAN, neue Blue­tooth-Schnell­zugriffe und eine App-Suche für die Task­leiste Einzug. Ferner wird ein Dialog­fenster für das Erteilen von Berech­tigungen für die Kamera und das Mikrofon ergänzt. Indes arbeitet Google an gerä­teüber­grei­fende Features für die Play Services. Beispiels­weise das Weiter­leiten von Anrufen und das Teilen des WLAN. Messages möchte das Team mit einem Doppel­klick für Reak­tionen aufwerten.

Diese Vorteile bietet Android 14 QPR2

Neue Schnellzugriffe in Android 14 QPR2

Android Central Vor einigen Wochen konnten neugie­rige Anwender bereits das zweite Quar­tals-Update für Android 14 erproben. Nun naht die Veröf­fent­lichung des fertigen QPR2. Android Central hat zusam­men­gefasst, welche Features enthalten sein dürften. Nach einem Klick auf die Schalt­fläche „Internet“ der Schnell­ein­stel­lungen ist links unten ein neuer Button zum Teilen des Draht­los­netz­werks erkennbar. Darüber wird ein QR-Code zum Verbin­dungs­aufbau gene­riert. Die Blue­tooth-Schnell­ein­stel­lungen enthalten nun Möglich­keiten zum Wech­seln zwischen Geräten und dem Hinzu­fügen neuer Geräte. Taskleisten-Suche

Android Central Prak­tisch für das Multi­tas­king ist die neue App-Schub­lade der Task­leiste. In ihr lassen sich Anwen­dungen direkt auswählen. Eine Suche ist eben­falls enthalten. Die flotte Ertei­lung des Zugriffs auf die Kamera oder das Mikrofon per Dialog­fenster und die deut­lich beschleu­nigte Instal­lation von Updates sind weitere Schman­kerl von Android 14 QPR2. Außerdem können Sie jetzt bei der Bild­schirm­auf­nahme und der Bild­schirm­frei­gabe Benach­rich­tigungen verbergen. Der Sperr­bild­schirm mit Wetter wurde um Icons für Alarme und den Bitte-nicht-stören-Modus ergänzt.

Weitere Soft­ware-Fort­schritte von Google

Geräteübergreifende Dienste

AssembleDebug Während die zuvor genannten Features Pixel-Smart­phones vorbe­halten sind, profi­tieren alle Anwender von den folgenden. Google wird demnächst in den Play Services gerä­teüber­grei­fende Funk­tionen inte­grieren. Damit ermög­licht das Entwick­lers­tudio das Weiter­leiten eines Video­anrufs zu einem verknüpften Gerät. Außerdem lassen sich auto­matisch WLAN-Pass­wörter und Hotspot-Zugänge teilen. AssembleDebug infor­miert über die bevor­ste­hende Erwei­terung. 9to5Google konnte wiederum durch den Quell­code von Google Messages erfahren, dass ein doppeltes Tippen auf Nach­richten für Reak­tionen kommt.

