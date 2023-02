Android 14: Erste Vorschau-Version ab sofort verfügbar

Google hat am Mitt­woch­abend die erste Vorschau-Version des neuen Betriebs­sys­tems Android 14 veröf­fent­licht. Die finale Version soll im August verfügbar sein.

Android 14 kann getestet werden

Quelle: Google, Screenshot: teltarif.de Bereits seit Wochen wurde darüber speku­liert, dass Google kurz­fristig die erste Vorschau-Version von Android 14 veröf­fent­licht. Jetzt ist es soweit. Die Preview-Vari­ante des großen Updates für das Android-Betriebs­system steht zum Down­load bereit. Wie in den Vorjahren richtet sich diese Vari­ante ausschließ­lich an Entwickler, denen Google so die Möglich­keit gibt, schon früh­zeitig mit dem noch unfer­tigen neuen Betriebs­system zu expe­rimen­tieren.

Im März will der Internet-Konzern nach eigenen Angaben die zweite Beta-Version von Android 14 veröf­fent­lichen. Bereits für April- und somit voraus­sicht­lich rund einen Monat vor der Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O - soll die erste rich­tige Beta-Version folgen. Aller­dings ist zu erwarten, dass erst im Rahmen der Google I/O ausführ­liche Infor­mationen zu den Features publi­ziert werden, die das dies­jäh­rige Android-Update mit sich bringen wird.

Dem aktu­ellen Zeit­plan zufolge sollen nach den beiden Entwickler-Previews vier Beta-Versionen folgen. Die Platt­form-Stabi­lität will Google schon im Juni errei­chen. Die Veröf­fent­lichung der finalen Version von Android 14 soll dennoch erst im August erfolgen und bis die verschie­denen Smart­phone- und Tablet-Hersteller das Update für ihre Geräte ange­passt haben, dürften noch einige weitere Monate vergehen.

Erste Neue­rungen in der Preview-Version

Android 14 kann getestet werden

Quelle: Google, Screenshot: teltarif.de Der Google Watch Blog hat über erste Neue­rungen berichtet, die die Vorschau-Version von Android 14 mit sich bringt. Demnach lassen sich Sprach­ein­stel­lungen jetzt auch für einzelne Apps vornehmen. Google hat eine Gram­matik-API einge­pflegt und Über­set­zungen sind nun für Spra­chen mit gram­mati­kali­schem Geschlecht möglich. Darüber hinaus besteht die Möglich­keit, die Schrift­größe auf bis zu 200 Prozent zu vergrö­ßern.

Abseits dessen will Google das Betriebs­system weiter für Tablets und Smart­phones mit falt­barem Display opti­mieren. Dazu passen die Hinweise darauf, dass auch Google selbst für dieses Jahr ein Pixel Tablet und ein Foldable plant. Aller­dings müssen auch die Entwickler ihre Apps für diese Produkt­kate­gorien anpassen.

Die aktu­elle Vorschau-Version von Android 14 ist nur für Pixel-Geräte von Google verfügbar. Auffällig ist, dass die die LTE-Version des Pixel 4a nicht mehr unter­stützt wird, die später veröf­fent­lichte 5G-Vari­ante des Boliden hingegen schon. Ob sich die ab April geplanten Beta-Vari­anten der Firm­ware auch auf Geräten anderer Hersteller instal­lieren lassen werden, ist noch nicht bekannt.

In einer weiteren Meldung haben wir unter anderem über die aktu­ellen Quar­tals­zahlen von Google berichtet.