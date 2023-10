One UI 6: Dann erhält Ihr Galaxy-Handy das finale Update

Auf der dies­jäh­rigen Deve­loper Confe­rence (SDC23), die Samsung am gestern im Moscone Center in San Fran­cisco abge­halten hat, infor­mierte der südko­rea­nische Hersteller über seine neuesten Platt­formen und Entwickler-Tools, darunter SmartThings, Matter, Bixby, Tizen und Samsung Health. Auch die aktu­ellste Version der haus­eigenen Benut­zer­ober­fläche alias One UI 6.0 erfuhr zu diesem Anlass ihre offi­zielle Ankün­digung.

Finale One-UI-6.0-Version in Sicht

Samsung hatte die auf Android 14 basie­rende Beta-Version von One UI 6.0 im August zunächst für die Galaxy-S23-Serie an den Start gebracht, die Mittel­klasse-Modelle Galaxy A34 5G und Galaxy A54 5G sowie die älteren Flagg­schiffe aus der Galaxy-S21-Reihe und Galaxy-S22-Serie folgten.

Die Galaxy-S23-Serie hat in Südkorea mitt­ler­weile fünf große One-UI-6.0-Betas erhalten, was auf eine baldige Ausrol­lung der finalen Version schließen lässt.

Wann welches Galaxy-Smart­phone das Update bekommen könnte

Im vergan­genen Jahr hatte Samsung die Entwick­ler­kon­ferenz in der letzten Okto­ber­woche abge­halten und mit der Auslie­ferung der finalen One UI 5.0 auf Basis von Android 13 im November begonnen. Da der Hersteller die SDC in diesem Jahr auf die erste Okto­ber­woche gelegt hat, könnte das dies­jäh­rige Rollout mögli­cher­weise schon in diesem Monat starten.

Erfah­rungs­gemäß würden zuerst jene Galaxy-Smart­phones, die sich bereits in der Beta-Phase befinden, von dem früheren Start profi­tieren, also die High-End-Reihen dieses und der letzten Jahre sowie die oben genannten Mittel­klasse-Modelle.

Da sich das Beta-Update für das Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 aufgrund des Chuseok-Feier­tags (Chine­sisches Neujahr) leicht verzö­gert hat, kommen die Foldables vermut­lich erst nach den nicht falt­baren High-End-Phones in den Genuss eines finalen One UI 6.0. Auf längere Sicht sollen noch weitere Smart­phones und Tablets das Update erhalten. Sammy Fans hat hierfür folgenden Update-Fahr­plan aufge­stellt (ohne Gewähr).

Oktober 2023

Galaxy-S-Serie:

November/Dezember 2023

Galaxy-A-Serie:

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Samsung wird das Rollout des finalen One UI 6.0 voraus­sicht­lich in Südkorea beginnen und es dann auf weitere Länder wie die USA, China, Deutsch­land, Indien, Polen und Groß­bri­tan­nien ausweiten.

