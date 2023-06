One UI 6 startet auf Galaxy S23 als Beta angeblich im Juli

Samsung gibt bei dem auf Android 14 fußenden Update One UI 6 Gas. Wenn alles nach Plan läuft, könnte die Aktua­lisie­rung schon Mitte Juli als Beta­ver­sion für das Galaxy S23 erhält­lich sein. Zumin­dest will dies ein Bran­chen­kenner durch eine Quelle aus Südkorea erfahren haben. Entspre­chend würde auch das Ausrollen der finalen Fassung früher erfolgen. Anfang Oktober erscheint durchaus realis­tisch. Somit könnte One UI 6 zwei bis drei Wochen früher als One UI 5 fertig werden. Interne Test­ver­sionen befinden sich schon auf den Servern des Herstel­lers.

Samsung bäckt eifrig den gestürzten Kuchen

Das Galaxy S23 soll nicht mehr lange auf Android 14 warten

Samsung

In puncto Soft­ware-Support geht Samsung vorbild­lich zu Werke. Mobil­geräte unter­schied­licher Preis­klassen werden im Vergleich zu anderen Herstel­lern im Android-Sektor lange unter­stützt. Lobend hervor­zuheben sind auch die flotten Sicher­heits­patches. Oftmals liefert der Elek­tronik­kon­zern diese schneller aus als Google selbst. Wenn es um ein Update auf eine neue Android-Version geht, hat aber immer noch der Such­maschi­nen­riese die Nase vorne. Samsung beteu­erte bereits letztes Jahr, diesen Umstand ändern zu wollen. Ein erster Schritt in diese Rich­tung könnte mit One UI 6 (Android 14) gelingen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Fünf Smart­phones erhalten One UI 6 zuerst

Das mobile Betriebs­system mit dem Code­namen Upside Down Cake, also gestürzter Kuchen, macht laut Tipp­geber Dohyun Kim für das Galaxy S23 große Fort­schritte. Sofern die Entwick­lung flott bleibt, wird eine Beta­ver­sion Mitte Juli erwartet. Dies hätte das südko­rea­nische Nach­rich­ten­magazin Naver berichtet. Jener Blog gab schon häufiger span­nende Exklu­siv­infor­mationen preis. Am 24. Oktober 2022 veröf­fent­lichte Samsung One UI 5 alias Android 13 auf dem Galaxy S22. Das nächste große Update dürfte zwar im selben Monat, jedoch zwei bis drei Wochen früher heraus­kommen.

Wie auch die meisten anderen Hersteller prio­risiert Samsung seine aktu­ellen Ober­klas­semo­delle bei der Erst­ver­öffent­lichung wich­tiger Soft­ware. Entspre­chend ist es wenig verwun­der­lich, dass die Beta­ver­sion auf Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra startet. Eben­falls zur Ober­klasse zählen die Foldables Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4. Für die Falter geht es also auch schon im Juli mit One UI 6 los. Firm­ware­pakete für interne Tests der Android-14-Vari­ante wurden bereits für die genannten Smart­phones auf Samsungs Server entdeckt. (via PhoneArena)

Vor knapp einem Monat haben wir erst­mals über die One-UI-6-Tests berichtet.